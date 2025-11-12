Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Đời sống 12/11/2025 06:00

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông đã được tìm thấy trên sông Đào, cách cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) khoảng 1km.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 22h ngày 11/11, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông, mất tích đúng ngày cưới tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan khoảng 1km.

Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục từ sáng 10/11 với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương và 6 xuồng máy.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới - Ảnh 1
Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 5h ngày 10/11, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan. Nghi ngờ có người nhảy cầu, người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình).

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Đám cưới của anh được tổ chức trong hai ngày 9-10/11, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu. 

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Nam sinh tá hỏa phát hiện mất gần 600 triệu đồng để 'phục vụ điều tra'

Nam sinh tá hỏa phát hiện mất gần 600 triệu đồng để 'phục vụ điều tra'

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

