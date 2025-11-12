NSND Thu Quế gây lo lắng khi chia sẻ clip khóc sướt mướt trên mạng xã hội

"Từ khi chơi Tiktok, tôi hay "mò mẫm" vào các ứng dụng để tạo một số clip, đăng lên mạng xã hội. Tôi thấy khi sử dụng những ứng dụng đó, mình trẻ trung, yêu đời, có nhiều năng lượng tích cực hơn", NSND Thu Quế nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, NSND Thu Quế cho biết, clip khóc sướt mướt được chị dùng qua app (ứng dụng trên mạng xã hội), với mục đích giải trí chứ không phải chị gặp chuyện buồn, bế tắc như một số người lầm tưởng.

Thu Quế cho biết, chỉ khoảng 2 năm nữa là chị nghỉ hưu, nếu có vở diễn chị vẫn đến Nhà hát Kịch nói Quân đội để xem đồng nghiệp trẻ diễn. Khi đơn vị dựng vở đi hội diễn, chị cũng nhiệt tình hướng dẫn cho nghệ sĩ trẻ làm nghề.

"Gần về hưu nên tôi thấy mình rảnh rỗi hơn, khi được mời làm phim nếu thấy kịch bản hay, tôi sẽ nhận lời tham gia", Thu Quế tâm sự.

Nói về việc vắng mặt trong các hoạt động showbiz, chị cho hay: "Tôi là người giản dị và khiêm tốn nên không mấy khi nhận lời mời. Gần đây, tôi nghĩ rằng không nên từ chối các sự kiện giải trí lành mạnh và tôn vinh người nghệ sĩ nên tôi tham gia một số chương trình...".

Vợ chồng NSND Thu Quế và con gái

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, mang đậm nét Hà thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường...

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với NSƯT Phạm Cường.

Thu Quế cho biết, vợ chồng chị đều là nghệ sĩ nên đôi khi cũng có những áp lực, nhưng khi về đến nhà, trút bỏ hào quang sân khấu, họ lại vào đúng vị trí người chồng có trách nhiệm, người vợ đảm đang và cha mẹ mẫu mực.

"Chúng tôi ngang tài ngang sức và tôn trọng nhau. Tôi và ông xã sống thoải mái, ai về sớm thì nấu và ăn cơm trước mà không phải câu nệ, đợi chờ nhau. Chúng tôi luôn nhắc nhở mình và các con phải biết tôn trọng, chia sẻ để cùng nâng niu hạnh phúc", chị nói.