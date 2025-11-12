Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm. Từ những vụ việc tương tự, người sử dụng mạng xã hội cũng cần có lưu ý.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh một người đàn ông, là Chủ tịch Hội đồng của một trường THPT dân lập tại Ninh Bình, có cử chỉ thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc. Liên quan đến sự việc, Hội đồng nhà trường đã họp và quyết định cho ông này thôi việc. Phía nhà trường cũng đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, truy tìm người phát tán các hình ảnh lên mạng.

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: "Hành vi thân mật của người đàn ông trong môi trường giáo dục, nếu đúng như clip thể hiện, là phản cảm, không phù hợp với đạo đức, văn hóa và ứng xử trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, việc phát tán clip khi chưa được kiểm chứng danh tính, bối cảnh và mục đích có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng". Theo quy định tại Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, hình ảnh cá nhân là quyền được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Việc sử dụng, chia sẻ hình ảnh của người khác phải có sự đồng ý của người có hình ảnh.

"Nếu phát tán hoặc đăng tải thông tin, hình ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được đồng ý, người thực hiện có thể vi phạm Điều 32 Bộ luật Dân sự, và tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Nam nêu rõ. Ảnh minh họa Theo thông tin từ VietNamNet, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà chưa được đồng ý, hoặc đưa tin sai sự thật trên mạng, có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Về trách nhiệm hình sự, tùy vào động cơ và hậu quả, hành vi chia sẻ clip chưa được kiểm chứng có thể bị xử lý theo Điều 155 (tội "Làm nhục người khác"), Điều 156 (tội "Vu khống"), hoặc Điều 331 (tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân") của Bộ luật Hình sự. Nếu nội dung clip mang tính chất đồi trụy, người phát tán có thể bị truy cứu về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo Điều 326 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất từ 7 đến 15 năm tù. Luật sư Nguyễn Văn Nam cảnh báo: "Người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Mọi hành vi phát tán, bình luận, xuyên tạc những nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, đạo đức xã hội và danh dự của người khác".

