Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Đời sống 12/11/2025 17:01

Đã 3 tháng trôi qua nhưng chị Thu Trang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vẫn chưa thôi ám ảnh khi bị chồng khi đó, hiện đã ly hôn, kéo lê ra hành lang chung cư và đánh đập dã man.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/11, chỉ huy Công an phường Đại Mỗ, Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh vụ một người phụ nữ tố cáo bị chồng hành hung.

chị Thu Trang (29 tuổi) kể sự việc nảy sinh vào tối 28/7/2025. Hôm đó, vì bận công việc nên tới 19h chị Trang mới về nhà, và bị chồng (tên T.) quát mắng do không về sớm nấu cơm khi có bố mẹ chồng xuống chơi.

Đến tối, chị chủ động vào phòng xin lỗi chồng, không hề có ý định to tiếng. Tuy nhiên, người chồng to tiếng chửi bới, đỉnh điểm là kéo lê chị ra hành lang và đánh đập dã man trước sự chứng kiến của hàng xóm, chị cho biết.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của chung cư vào khoảng 21h54 cùng ngày, người chồng cởi trần đã kéo vợ ra hành lang, quật ngã rồi đấm, đá liên tục vào mặt cùng các vùng chân, tay, lưng.

Khi chị Trang đã choáng váng và nằm gục dưới đất, người đàn ông vẫn tiếp tục chỉ tay chửi mắng và đá vào người chị. "Ban đầu, hàng xóm nhìn ra là những người đã lớn tuổi nên không dám can. Sau đó, cư dân mới nhắn nhau trong nhóm và ra giúp tôi", chị Trang nhớ lại.

Kết quả của vụ hành hung là chị Trang bị chấn thương nặng. Khi khám tại bệnh viện, chị được chẩn đoán chấn thương tai trái: thủng màng nhĩ; chấn động não; chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Trang nhập viện điều trị nội trú từ ngày 30/7 và ra viện vào ngày 4/8. "Trong suốt thời gian tôi nằm viện, chồng và nhà chồng không một ai đến thăm dù viện cách nhà chỉ 2 km", chị nói.

Ngay sau khi bị hành hung, chị Trang đã gọi điện trình báo và tới công an phường Đại Mỗ để làm đơn trình báo, lập biên bản. Tuy nhiên, chị cho biết sau hơn 3 tháng, vụ việc của chị vẫn chưa được xử lý, công an cũng chưa triệu tập anh T. lên làm việc.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews vào chiều 11/11, đại diện công an phường Đại Mỗ xác nhận về vụ việc chị Thu Trang bị hành hung vào tối 28/7. "Chúng tôi đã cho chị Trang đi khám giám định pháp y và đang trong quá trình xử lý", người tiếp nhận vụ việc của chị Trang nói.

Chị Trang cho biết theo đuổi vụ việc trong thời gian dài khiến chị mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần. Ngày 5/11, chị đã thực hiện giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội. "Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, những vết thương của tôi đã lành, chỉ còn bên tai trái chưa hồi phục", chị bày tỏ băn khoăn về việc xử lý sẽ dựa trên hồ sơ bệnh án hồi tháng 7 hay lần khám mới.

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm - Ảnh 1Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm - Ảnh 2
Chấn thương của chị Trang sau vụ hành hung - Ảnh: Tri Thức - Znews

 

Chị Thu Trang cho biết đã ly hôn với chồng từ tháng 10 sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Chị Trang và T. đều từng đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng. Cả hai sống chung từ năm 2023 và chính thức kết hôn vào tháng 3/2024 và có một con chung. Tuy nhiên, chị Trang bị sốc vì sau khi kết hôn, T. mới thể hiện nhiều tính xấu.

Trước vụ hành hung ở hành lang chung cư, trước đây chị từng không ít lần bị T. đánh.

"Từ khi con 3 tháng tuổi, tôi đã phải đi làm lại sớm. Sau ly hôn, tôi là người nuôi dưỡng con chung", chị Trang cho biết.

Người mẹ hai con nói rằng đã phải chịu ấm ức, những lời thách thức từ phía nhà chồng suốt những tháng qua. "Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh, công bằng và kẻ vi phạm sẽ phải nhận án phạt thích đáng", chị nói.

 

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm (An Giang) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh, sinh năm 1988 (trú xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành gia đình chồng đánh vợ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Đời sống 48 phút trước
Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Hậu trường 1 giờ 26 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp gặp thời đổi mệnh phú quý, tích góp tiền bạc, tụ tài cầu may, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

NSND Thu Quế gây lo lắng khi chia sẻ clip khóc sướt mướt trên mạng xã hội

NSND Thu Quế gây lo lắng khi chia sẻ clip khóc sướt mướt trên mạng xã hội

Việt kiều Pháp mất liên lạc cô ruột 12 năm, Công an TP.HCM tìm trong một giờ

Việt kiều Pháp mất liên lạc cô ruột 12 năm, Công an TP.HCM tìm trong một giờ

Lời khai bất ngờ của nghi phạm nghi sàm sỡ nữ sinh ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội

Lời khai bất ngờ của nghi phạm nghi sàm sỡ nữ sinh ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội

Tự làm thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bé trai 12 tuổi bỏng nặng

Tự làm thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bé trai 12 tuổi bỏng nặng