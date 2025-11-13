Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, nam shipper dựng xe máy trước cửa nhà dân rồi đi vào bên trong nhà giao hàng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện sơ hở đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa rồi phóng xe bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh anh Niềm Anh Tuấn (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Nai), một shipper (tài xế giao hàng), khóc nấc khi phát hiện xe máy vừa mua bị trộm. Sự việc xảy ra vào trưa 11/11, khiến nhiều người thương cảm.

Sau khi bị mất trộm chiếc xe, nạn nhân đã bật khóc rồi nhanh chóng gọi điện cho bố để thông báo sự việc. Vừa quệt ngang nước mắt, nam shipper gấp gáp nói qua điện thoại, "Bố ơi, con vừa bị nó ăn trộm xe. Con vừa quay vô được hai bước chân thì nó chạy vô bẻ cổ khóa rồi chạy mất luôn. Nó chạy xe mới của con đó, hôm qua con mới mua. Không có biển số. Bố chạy vào công an bố báo hộ con với".

Phát hiện sự việc nam shipper vội vã chạy ra đuổi theo, lớn tiếng hô "cướp, cướp!" nhưng không kịp. Theo như chia sẻ, chiếc xe máy này nam shipper mới mua được 1 ngày với giá 23 triệu đồng để mưu sinh và chưa lắp biển số.

Nam shipper bị trộm xe khi đang đi giao hàng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Tuấn kể sau khi giao gần hết số đơn hàng buổi sáng, anh quay lại nhà khách hàng để thu tiền. Như thường lệ, anh đỗ xe trước cổng nhà khách và đi bộ vào bên trong, cách đó khoảng 2m.

“Tôi chủ quan, nghĩ rằng đứng gần đó thì sẽ không ai dám làm gì, nên mới vào bên trong. Trong lúc chờ lấy tiền, tôi thỉnh thoảng cũng ngó ra ngoài trông xe. Vậy mà chưa đầy hai phút, một người đàn ông đã đến bẻ khóa cổ xe và phóng đi mất”, anh Tuấn nghẹn ngào, nói.

Khi phát hiện xe bị trộm, Tuấn lập tức chạy theo và hô hoán. Tuy nhiên, người đàn ông đã tẩu thoát, khiến Tuấn sợ hãi và bật khóc. Bên trong cốp xe còn sót một kiện hàng trị giá 1,3 triệu đồng chưa kịp giao, buộc anh phải chi tiền đền bù.

Chiếc xe máy bị lấy đi có giá hơn 22 triệu đồng. Đây là món tài sản mà Tuấn tích cóp nhiều tháng mới mua được, với mong muốn phục vụ công việc và tạo động lực làm việc tốt hơn. Chỉ mới một ngày sau khi mua, niềm háo hức của anh bỗng chốc biến thành sự bàng hoàng. Đây là lần đầu Tuấn gặp sự cố như vậy, nên anh cảm thấy rất sốc.

Sau khi bị mất trộm chiếc xe, nạn nhân đã bật khóc rồi nhanh chóng gọi điện cho bố để thông báo sự việc - Ảnh: Báo phụ nữ mới

Hay tin, bố mẹ và vợ của Tuấn cũng rất đau buồn, bởi hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. “Lúc đó tôi rất sợ, tâm trí hoảng loạn. Tôi liền gọi bố đến chở đi trình báo cơ quan chức năng”, Tuấn kể.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mới sinh không thể đi làm, mọi gánh nặng tài chính giờ đè lên vai chàng trai trẻ. Tuấn nói anh bắt đầu làm shipper từ năm 2024.

Công việc vất vả, thường xuyên đối mặt với nhiều thử thách và cả nguy hiểm. Anh phải làm việc từ 8h đến 18h mỗi ngày để kiếm thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, nuôi vợ và con mới 8 tháng tuổi. Những lúc áp lực, anh lấy gia đình làm động lực để cố gắng.

Sau sự việc, may mắn, Tuấn nhận được sự quan tâm, động viên từ bà con địa phương. Nhiều người đã quyên góp, ủng hộ giúp anh mua được chiếc xe máy mới ngay trong ngày xảy ra sự việc.