Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét

Đời sống 13/11/2025 13:58

Sáng 13-11, lực lượng công an bất ngờ xuất tại các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến nhiều người xôn xao, bởi đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, lượng khách mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Mailisa là thương hiệu đã gây dựng gần ba thập kỷ, do bà Phan Thị Mai hay còn gọi là Maiisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. 

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TP HCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước. 

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ – chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. 

Ngoài ra, Mailisa còn là chuỗi thẩm mỹ hướng đến mô hình “hàng hiệu – giá bình dân”, nhờ đó thu hút đông đảo khách hàng ở nhiều tỉnh thành.

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét - Ảnh 1
Hơn 4 giờ làm việc, công an rời khỏi thẩm mỹ viện Mailisa cùng thùng carton - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Đặc biệt, dù có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước nhưng thay vì thuê mặt bằng, Mailisa đều bỏ tiền mua đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì “cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép” và “quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép”.

Ngoài ra, 2 nhân viên chăm sóc da của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị xử phạt vì với hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

 

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét - Ảnh 2
Với xuất phát điểm là nghề làm tóc, bà Mai dần tích góp vốn, xây dựng nên phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa vào năm 1998 – tiền thân của chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa hiện nay

Mailisa không chỉ là tên của một chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam mà còn gắn liền với hình ảnh của bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh. Trên mạng xã hội, bà Mai là người có sức ảnh hưởng rất lớn, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. 

Nhiều khán giả còn quen gọi bà bằng biệt danh “sếp em Mailisa”. Chính lượng người theo dõi khổng lồ này giúp thương hiệu thẩm mỹ của bà được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Ngoài ra, vợ chồng bà Mai – ông Khánh cũng thường xuyên "khoe" khối tài sản đồ sộ của mình lên các phương tiền truyền thông. Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là một “tay chơi” siêu xe hàng đầu Việt Nam, với bộ sưu tập gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600, BMW 428i… tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét - Ảnh 3Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét - Ảnh 4
Đại gia Hoàng Kim Khánh khiến giới mê xe Việt ngưỡng mộ khi tặng vợ siêu xe McLaren Senna 50 tỉ đồng

Gần đây nhất, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia tại căn “biệt phủ” rộng hơn 4.000 m² ở TP HCM. Sự xa hoa của buổi tiệc khiến một bộ phận dư luận cho rằng bà Mai xuất thân từ gia đình giàu có. 

Hiện tại, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TP HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc… Đây là các pháp nhân vận hành chuỗi thẩm mỹ Mailisa trên toàn quốc, góp phần tạo nên đế chế làm đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường hiện nay.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về cách trình bày nhưng vẫn thuộc thương hiệu Mailisa.

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

Sáng nay, lực lượng cảnh sát tại TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM). Sau hơn 4 giờ làm việc, cảnh sát đã rời đi với nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ được thu giữ.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, quý nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, phú quý tràn đầy

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

Phát hiện người đàn ông nghi rơi lầu tử vong tại khách sạn ở Lâm Đồng

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Cảnh sát mang nhiều thùng hồ sơ rời thẩm mỹ viện Mailisa sau 4 giờ làm việc

