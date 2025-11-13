NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Chiều 13/11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM.

Theo thông tin từ báo Dân trí, căn biệt phủ ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM. Từ sáng, nhiều xe chở cảnh sát đã đến khu vực này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc. Theo một số người dân sống cạnh căn biệt phủ, cảnh sát xuất hiện từ khoảng 8h cùng ngày và đến đầu giờ chiều vẫn còn làm việc. Người dân cũng cho biết, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000m², vợ chồng bà Phan Thị Mai (SN 1975, chủ thẩm mỹ Mailisa) thường xuyên có mặt tại đây. Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng gỗ quý, phong cách Á Đông, hồ cá Koi, sân vườn kỳ công và lộng lẫy.

Cảnh sát cơ động phong tỏa xung quanh căn biệt phủ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng trong sáng cùng ngày, cảnh sát có mặt tại nhiều hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở hầu khắp các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang. Riêng tại TPHCM, lực lượng chức năng đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo người dân khu vực, khoảng 8h, lực lượng công an, cảnh sát cơ động đi trên nhiều xe 16 chỗ đậu trước thẩm mỹ viện này, sau đó đi vào bên trong. Đến 12h30, công tác kiểm tra hoàn tất, lực lượng chức năng mang một số thùng tài liệu ra ngoài rồi lên xe rời đi ngay sau đó. Bà Phan Thị Mai - chủ thẩm mỹ viện Mailisa Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép. Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Chân dung bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị công an khám xét Sáng 13-11, lực lượng công an bất ngờ xuất tại các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến nhiều người xôn xao, bởi đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, lượng khách mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt.

