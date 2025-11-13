Ngày 12/11, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng thông tin nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra 17h40 ngày 11/11 tại km8+250 tỉnh lộ 392B thuộc xã Thanh Miện. Xe mô tô do anh N.V.D (sinh năm 2006, trú xã Nam Thanh Miện) đi hướng xã Thanh Miện đi Nam Thanh Miện thì va chạm với bà V.T.M (sinh năm 1951, trú xã Thanh Miện) đang dắt xe đạp qua đường. Hậu quả, bà M bị thương và tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng xác định, anh D không quan sát gây tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, đến 18h18 cùng ngày, tại km71+450 quốc lộ 37 (xã An Phú) cũng xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe mô tô. Xe mô tô do G.S.T (sinh năm 2008, trú tỉnh Lào Cai) chở sau một người cùng địa chỉ va chạm với xe đầu kéo đi hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người đi xe mô tô chấn thương sọ não. Nguyên nhân sơ bộ do T vượt xe gây tai nạn giao thông.

