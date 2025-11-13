Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Thế giới 13/11/2025 14:42

Một người đàn ông nặng hơn 130kg đã tử vong sau khi trải qua ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, với mong muốn giảm cân nhanh để tạo ấn tượng tốt với cha mẹ bạn gái.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 30/9, Lý được nhập viện Nhân dân số 9 ở thành phố Trịnh Châu để tiến hành phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công vào ngày 2/10, sau đó anh được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để theo dõi và được đưa về phòng thường vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, đến ngày 4/10, tình trạng của anh bất ngờ xấu đi. Theo hồ sơ y tế, trong năm qua, Lý bị tăng cân nhanh, kèm triệu chứng ngáy to khi ngủ, và được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ. Gia đình đặt nghi vấn liệu bệnh viện đã đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của Lý trước khi tiến hành phẫu thuật hay chưa, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc xử lý biến chứng và sự kịp thời trong cấp cứu.

Phía bệnh viện nói rằng sau khi rà soát, họ xác nhận bệnh nhân đủ điều kiện lâm sàng rõ ràng để tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, khi tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, đội ngũ y tế đã phản ứng ngay lập tức.

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái - Ảnh 1
Người đàn ông đã bỏ mạng chỉ vì muốn giảm cân cấp tốc nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với gia đình bạn gái - Ảnh: SCMP

Ngày 10/10, hai bên thống nhất ủy quyền cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. "Báo cáo khám nghiệm cuối cùng sẽ là cơ sở có thẩm quyền nhất để xác định nguyên nhân tử vong", bệnh viện khẳng định, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn theo kết quả và quy định pháp luật.

Cái chết của Li đã gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người bày tỏ tiếc thương và cảnh báo về rủi ro của phẫu thuật giảm cân.

