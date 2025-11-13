'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Đời sống 13/11/2025 15:53

Sau ly hôn, Bùi Thị Thu Hà đã nghĩ quẩn, dìm con trai 4 tuổi xuống nước khiến cháu tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Thu Hà (sinh năm 2002, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Hà và chồng nảy sinh mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến ly hôn. Sau khi chia tay, Hà sống cùng con trai là cháu V (4 tuổi). Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm, buồn chán và tuyệt vọng.

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Bùi Thị Thu Hà tại cơ quan Công an sau khi có hành vi làm con trai tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Gia Lai, chiều 6/11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước, khiến cháu tử vong.

Sau đó, đối tượng có ý định tự tử bằng cách gieo mình xuống Biển Hồ, nhưng bất thành. Hà sau đó đưa thi thể con trai lên bờ rồi đi tìm người nhờ báo Công an.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

