Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy

Đời sống 15/11/2025 12:32

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 15/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ lao vào phía trước cửa hàng ăn uống, làm hư hỏng một số đồ dùng. Ngay sau đó, chiếc xe rồ ga bỏ chạy trong sự hoảng sợ của nhiều người.

Theo nội dung clip, khi rời đi, kính chắn gió phía trước của ô tô đã bị hư hỏng nặng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của tài xế.

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào đêm 14/11 tại khu vực phía trước một cửa hàng ăn ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết đơn vị đã nắm được thông tin.

“Vụ việc không gây thiệt hại về người. Trước mắt, chúng tôi đã xác định được người lái và tạm giữ ô tô. Đơn vị đang tiếp tục xác minh, kiểm tra và sẽ thông tin lại sau”, vị lãnh đạo công an xã nói.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng hôm qua, mạng xã hội xôn xao clip ô tô cá nhân lao vào đám đông làm hai người bị thương rồi những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe.

Theo cơ quan công an, điều tra ban đầu cho thấy, chiều 10-11, anh Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) cùng chị Hồ Thị Minh Nguyệt (trú phường Thái Hòa) khai trương quán Nguyệt Ốc trên địa bàn phường Thái Hòa.

Khoảng 20 giờ 30 phút, cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên anh Hùng và anh Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị NTX (vợ của anh Hùng) điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón chồng.

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy - Ảnh 2
Trong vụ ô tô lao vào đám đông, công an đã tạm giữ hình sự 10 người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường và nói to tiếng. Bức xúc, Hùng đã điều khiển ô tô hướng về đám đông, trong đó có anh Vượng, hậu quả làm hai người bị thương. Trong hai người bị thương có mẹ của chị Nguyệt.

Ngay sau đó, Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng cùng những người ngồi trên xe xuống xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Thái Hòa chủ trì, phối hợp với VKSND khu vực 8, các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản...

