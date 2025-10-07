Người dân đã đưa tài xế taxi cùng một nữ hành khách ngồi sau tên N. (SN 1953, ngụ TPHCM) ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu, nhưng nữ hành khách đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 6/10, khách nữ trên chiếc taxi dù được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Như vậy, vụ taxi tông loạn xạ trên đường ở TPHCM, đã làm 2 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà N.T.N. (SN 1953, ngụ TPHCM) và T.H.C. (SN 2005, quê Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Chiếc xe máy bị taxi tông văng lên vỉa hè - Ảnh: Báo Tiền Phong

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng cùng ngày, chiếc ô tô mang biển số TPHCM, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ thành phố mới Bình Dương đi Quốc lộ 13.

Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Phú Lợi, TPHCM thì bất ngờ chạy vào làn ngược chiều một đoạn, lao lên vỉa hè, tông trúng cây xanh, 1 xe máy. Chiếc taxi biến dạng khi lao thẳng vào nhà dân bên đường. Vụ tai nạn làm nam sinh đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong ôtô taxi có một khách nữ và tài xế, cả hai được người dân giải cứu ra ngoài, sau đó chuyển tới bệnh viện.

Nam sinh viên bị tông văng lên vỉa hè, tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

