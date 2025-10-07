Sáng 7/10, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Trị, cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan vụ 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị, việc phát hiện chủng Bacillus cereus trong mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm của các học sinh bị ngộ độc của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, xã Kim Ngân, có thể kết luận, nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 4 mẫu thức ăn, 1 mẫu bánh tày dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Từ kết quả này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương sớm xử lý dứt điểm vụ hơn 40 học sinh bị ngộ độc, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 40 học sinh là từ bếp ăn của nhà trường - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 26/9, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy sau bữa sáng bằng bánh tày nghi vấn bị ôi thiu, bốc mùi chua, khiến 40 học sinh phải nhập viện.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện thông tin Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ngăn cản việc đưa các em đi viện, dù các em nằm co quắp, nôn ói. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc. Nhiều emhọc sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Báo Người Lao Động Sau khi điều trị và xuất viện, 75 học sinh bán trú của trường đồng loạt nghỉ học để phản ứng với bà Đỗ Thị Hồng Huế, phụ trách suất ăn bán trú. UBND xã Kim Ngân xác nhận bà Huế có quan hệ họ hàng thân tộc với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường - ông Mỹ là anh con bác ruột của bà Huế. Sáng 2/10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, tính từ ngày 2/10, sau đó các học sinh đã quay lại trường.

