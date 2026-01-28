Cha bật khóc trong đám cưới của con gái, câu chuyện phía sau khiến người xem vô cùng xúc động

Trong lúc chụp ảnh tập thể, cô dâu trong bộ váy cưới nở nụ cười rạng rỡ, chú rể cũng tươi cười. Đứng bên cạnh là người cha khoảng 50 tuổi không thể kìm được cảm xúc mà bật khóc. Được biết, người cha này đã một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con gái sau khi vợ bỏ đi hơn 20 năm trước.

