Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 15-11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phong tỏa khu vực hiện trường, lấy lời khai những người liên quan trong vụ án mạng khiến bà LHQ (63 tuổi) tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 10 ngày 14-11, ông S (60 tuổi) đi sang nhà hàng xóm là bà Q trong hẻm đường Bộ Đội An Điền. Tại đây, người đàn ông này đã dùng cây gỗ đánh vào đầu nạn nhân để cướp vàng. Bà Q chống cự, sau đó ông S dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Sau khi gây án, ông S lấy lắc tay và đôi bông tai của bà Q, dùng tấm bạt che thi thể rồi kéo ra sau hè nhằm che giấu. Đến chiều, người thân bà Q đi làm về không thấy bà nên tổ chức tìm kiếm, trong đó có cả ông S tham gia để đánh lạc hướng nghi ngờ. Đến tối, thi thể bà Q được phát hiện trong tấm bạt phía sau nhà nên gia đình trình báo công an. Từ khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định ông S là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ông S khai do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, người này chạy xe máy đi bán số vàng tại một tiệm vàng cách nhà không xa. Bán xong, ông này quay về nhà và làm ra vẻ bình thường để đánh lạc hướng. Từ lời khai ban đầu và quá trình rà soát, công an triệu tập thêm một phụ nữ là vợ ông S để làm rõ hành vi liên quan. Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, khoảng 9h ngày 14/11, người thân phát hiện bà L.H.Q. (SN 1962, ngụ xã Vĩnh Lộc) tử vong trong vườn nhà, trên cơ thể có nhiều vết thương, vòng tay và khuyên tai bằng vàng biến mất. Khu vực xảy ra vụ nghi vấn giết người, cướp tài sản. Ảnh: Báo Dân Trí. Nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhà chức trách xác định sau khi bà Q. đi ra vườn, có một người đàn ông hàng xóm tên P. (SN 1966) đi phía sau. Tuy nhiên, camera không ghi nhận đến khu vực xảy ra vụ án. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

