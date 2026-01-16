Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 16/01/2026 14:14

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, con giáp may mắn này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh và tiền bạc. Đặc biệt, trong thời gian này, bạn còn gặp được Phúc Tinh của đời mình khiến cho cuộc sống đã may mắn lại thêm phần thăng hoa rực rỡ.

Chính người này sẽ kiến cho người tuổi Ngọ tìm ra con đường đi làm ăn của mình từ đó kiếm được bộn tiền. Người còn độc thân thì đây chính là cơ hội để tìm được chân ái đáng mong chờ. Do đó, bạn hãy nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo đà phát triển cho bản thân mình trong tương lai.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tam Hợp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào. Nhờ vậy, bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như giúp đỡ người xung quanh.

Bên cạnh đó, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ.

Tử vi thứ Bảy 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 17/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 26 phút trước
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Đời sống 39 phút trước
Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Tâm sự 47 phút trước
Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 53 phút trước
Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Tâm sự 58 phút trước
NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

NÓNG: Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hà Nội

Đời sống 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước Lộc về nhà, Phúc Lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có Quý Nhân, bên phải là Thần Tài, chính thức hết khổ, cuộc đời giàu sang

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có Quý Nhân, bên phải là Thần Tài, chính thức hết khổ, cuộc đời giàu sang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tăng vọt trong 15 ngày tới, phước báo trùng lai, xây dựng cơ ngơi vững vàng, tương lai huy hoàng

Thần Phật độ trì, 3 con giáp tăng vọt trong 15 ngày tới, phước báo trùng lai, xây dựng cơ ngơi vững vàng, tương lai huy hoàng