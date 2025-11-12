Hiện trường cho thấy chiếc xe lật ngửa sát lề đường, vương vãi nhiều mảnh nhựa, cành cây. Cú va chạm mạnh khiến anh D. tử vong tại chỗ, ô tô hư hỏng nặng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 12/11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 11/11, tại Km 775+100 Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng.

Tại thời điểm trên, anh L.V.D (31 tuổi, ngụ thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng) điều khiển xe ô tô BKS 43A-462xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, tông vào cột biển báo bên phải cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến anh L.V.D tử vong, xe ô tô bị biến dạng, lật ngửa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ tai nạn khiến ôtô ngửa bụng giữa đường. Cụ thể theo báo Công Lý, sáng 21/10, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, xe ô tô mang biển số: 47A 180.XX do nam thanh niên điều khiển, hướng từ Thủ Đức (cũ) về sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi di chuyển trên cầu Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình, chiếc xe này bất ngờ bị xe màu trắng mang biển kiểm soát: 51K 207.XX tông mạnh từ phía sau.

Cú tông khiến xe ô tô trắng văng sang phía đường ngược lại và bị lật ngửa, tài xế bị thương được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và đi cấp cứu.

