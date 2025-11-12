Quảng Trị: Xe con tông biển báo biến dạng rồi lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong

Đời sống 12/11/2025 10:52

Hiện trường cho thấy chiếc xe lật ngửa sát lề đường, vương vãi nhiều mảnh nhựa, cành cây. Cú va chạm mạnh khiến anh D. tử vong tại chỗ, ô tô hư hỏng nặng.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 12/11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 11/11, tại Km 775+100 Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng.

Tại thời điểm trên, anh L.V.D (31 tuổi, ngụ thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng) điều khiển xe ô tô BKS 43A-462xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam Quốc lộ 1.

Quảng Trị: Xe con tông biển báo biến dạng rồi lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, tông vào cột biển báo bên phải cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến anh L.V.D tử vong, xe ô tô bị biến dạng, lật ngửa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ tai nạn khiến ôtô ngửa bụng giữa đường. Cụ thể theo báo Công Lý, sáng 21/10, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, xe ô tô mang biển số: 47A 180.XX do nam thanh niên điều khiển, hướng từ Thủ Đức (cũ) về sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi di chuyển trên cầu Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình, chiếc xe này bất ngờ bị xe màu trắng mang biển kiểm soát: 51K 207.XX tông mạnh từ phía sau.

Cú tông khiến xe ô tô trắng văng sang phía đường ngược lại và bị lật ngửa, tài xế bị thương được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và đi cấp cứu.

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa khiến tài xế xe ô tô 7 chỗ tử vong, 3 người khác bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Ô tô ngửa bụng tai nạn giao thông tài xế tử vong

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp có khả năng trở thành tỷ phú trong 7 ngày tới, Phát Tài chói sáng, độc chiếm hết vận may thiên hạ, đánh đâu thắng đó

Chúc mừng 3 con giáp có khả năng trở thành tỷ phú trong 7 ngày tới, Phát Tài chói sáng, độc chiếm hết vận may thiên hạ, đánh đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/11), 3 con giáp có cơ hội trở mình, bội thu tài lộc, thu nhập tăng vọt, vật chất đủ đầy, ai ai cũng phải ghen tỵ

Tử vi 3 ngày liên tiếp (12, 13 và 14/11), 3 con giáp có cơ hội trở mình, bội thu tài lộc, thu nhập tăng vọt, vật chất đủ đầy, ai ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Quảng Trị: Xe con tông biển báo biến dạng rồi lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong

Quảng Trị: Xe con tông biển báo biến dạng rồi lật ngửa trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 12/11/2025

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 12/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rước lộc về nhà', ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rước lộc về nhà', ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Vượng phát tài lộc đúng 12h ngày 12/11, 3 con giáp tình tiền đỏ hơn son, vận trình đại cát, một bước lên mây, hưởng trọn phú quý

Vượng phát tài lộc đúng 12h ngày 12/11, 3 con giáp tình tiền đỏ hơn son, vận trình đại cát, một bước lên mây, hưởng trọn phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 12/11/2025, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 12/11/2025, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Nghe thấy tiếng va chạm lớn, hàng xóm chạy đến phát hiện 5 người trong gia đình tử vong do mái nhà đổ sập

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng

Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container tông tử vong trên đường đi giao hàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/11/2025: Thế giới đảo chiều lao xuống, trong nước đứng yên ở mức 152 triệu đồng

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Danh tính nữ sinh khống chế kẻ sàm sỡ giữa bến xe Mỹ Đình, Hà Nội

Danh tính nữ sinh khống chế kẻ sàm sỡ giữa bến xe Mỹ Đình, Hà Nội

Bàng hoàng xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun

Bàng hoàng xe tải mất phanh chở 3 người lao xuống dốc Cun