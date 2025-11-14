Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , chiều 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên bị chém tử vong xảy ra tại xã Đức Hòa.

Trong lúc ẩu đả, anh H. bị chém nhiều nhát vào người và vùng đùi, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 12/11, tại đầu lộ Đường tỉnh 823D, đoạn cách ngã ba Tua 1 (xã Đức Hòa) khoảng 500 m, nhiều người dân thấy nhóm thanh niên xảy ra xô xát, đánh nhau dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thu giữ một số hung khí nghi liên quan vụ án và tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Theo thông tin VOV, công an xã Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, triệu tập một số người liên quan về trụ sở làm rõ. Bước đầu những đối tượng liên quan khai nhận do giải quyết mâu thuẫn số tiền công 2 triệu đồng, cả 2 bên đều uống bia rượu nên dẫn đến vụ ẩu đả trên. Người trực tiếp chém chết nạn nhân là Mang Văn Trung đã bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét và đến chiều 13/11, Trung đã đến Công an đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 11h ngày 12/11, Nguyễn Quốc Khởi (SN 1976, quê Vĩnh Long), Huỳnh Văn Phương (SN 1975) cùng 4 người khác tổ chức ăn nhậu tại công trình trên tuyến đường 823D.

Trong lúc ăn nhậu, Khởi nhận được điện thoại của Mai Ngọc Gấp (SN 1973) đòi mình 2 triệu đồng tiền công còn thiếu trong lúc làm công trình. Khởi hẹn Gấp chiều ra công trình để gặp nhau giải quyết, tại đây giữa Gấp và Khởi nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Gấp bỏ đi và gọi điện thoại báo cho Mai Văn Giám (SN 1978) nói mình bị đánh.

Đối tượng Mai Văn Trung bị công an bắt giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thời điểm này Giám đang cùng một số người đang ngồi nhậu tại nhà N.T.P (SN 1981, ngụ KP5, xã Đức Hòa) trong đó có Mai Lê Duy Hưng (SN 2001), Nguyễn Khánh Duy (SN 1996). Hưng và Duy lên xe chạy ra công trình nơi Giám bị đánh. Tại đây Hưng và Duy cự cãi đánh nhau với nhóm Khởi. Bị nhóm Khởi đánh bị thương nên phải bỏ chạy.

Lúc này Ngô Tấn Định (SN 1977) chở bia đi ngang qua, thấy các đối tượng đánh nhau nên vào can ngăn thì bị nhóm Khởi đánh. Định gọi điện cho Mang Văn Trung nói mình bị đánh nên Trung đã cầm cây kiếm Nhật tìm đến công trình. Cùng lúc này, nhóm Khởi, Phương cũng gọi điện cho Huy nói có đánh nhau ở công trình; Huy dẫn thêm 4 người nữa tìm đến. Thấy Huy, Trung cầm kiếm xông vào tấn công khiến Huy bị chém nhiều nhát gục xuống khu vực công trình. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ tại hiện trường một cây kiếm Nhật dài 50cm. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả thu thập được tại hiện trường Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời trong việc nợ tiền làm thuê công trình; không phải băng nhóm tội phạm có tổ chức. Mang Văn Trung đã có hành vi sử dụng cây kiếm nhật đâm, chém Huỳnh Quốc Huy dẫn đến việc Huy tử vong nên bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.