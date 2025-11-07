Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ các khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, họ nhanh chóng đưa thẳng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh nhân là anh P.T.C. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 23h ngày 16/10 trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với các vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần cầu da và xương.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bác sĩ Trần Phước Bình chia sẻ, đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Đầu tiên, các bác sĩ xử lý ban đầu cả 2 tay, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, các bác sĩ vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay.

BSCK1 Trần Phước Bình thuộc khoa Chấn thương Chỉnh hìn cho biết, đây là ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của 3 ê-kíp phẫu thuật.

Với bàn tay phải đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn thì gặp nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Có thời điểm ê kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13 giờ ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp. Cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt.

Theo bác sĩ Bình, sau vi phẫu nối tay 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được ghép da bổ sung. Hiện tại, sau một thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân ổn định. 2 bàn tay đều sống tốt và bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày 6/11.

Bác sĩ kiểm tra vết thương 2 tay cho người đàn ông - Ảnh: VietNamNet

Chỉ 1 tuần sau ca bệnh này, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân. Tất cả đều được phẫu thuật nối liền chi thành công.

"Trong thời gian gần đây, ghi nhận tại Khoa Chấn thương chỉnh hình cho thấy có xu hướng gia tăng ca chấn thương, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp", bác sĩ Bình nói.

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, khi không may xảy ra tai nạn đứt lìa tay, chân thì bước sơ cứu đúng cách ban đầu là rất quan trọng.

Theo đó, bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi ni lông kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời.