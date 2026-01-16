Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 16/01/2026 16:55

Sau khi Zhang Chun đột ngột qua đời, mẹ của cô cho biết trước đó, con gái bà thường xuyên thức khuya và có vấn đề về tim mạch.

Zhang Chun (29 tuổi), được biết đến với biệt danh “Ni De Dukou” hay “nữ thần sneaker”, đột ngột qua đời vào ngày đầu năm mới. Gia đình cô xác nhận thông tin này hôm 12/1.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẹ của Zhang cho biết nguyên nhân cái chết của con gái bà là do nhồi máu cơ tim cấp. Bà cũng tiết lộ nữ KOL thường xuyên thức khuya và tim của cô “không ở trong tình trạng khỏe mạnh”.

Zhang bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ năm 2018 nhờ phong cách thời trang, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi. Sau đó, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc, từng tham gia một chương trình rap thực tế ở Trung Quốc và phát hành các sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya - Ảnh 1

Gần đây, Zhang đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, trong đó có việc thương hiệu thời trang do cô sáng lập làm ăn thất bát, dẫn đến khoản nợ ngày càng chồng chất.

Để có tiền trả nợ, năm 2024, cô đưa ra quyết định gây tranh cãi khi chuyển hướng sang nền tảng trả phí cho người lớn. Bước đi này khiến Trương Thuần nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Dù gia đình đã lên tiếng, một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc vẫn đặt dấu hỏi về tính xác thực của sự việc. Nhiều người chỉ ra các tài khoản xã hội của cô vẫn có dấu hiệu hoạt động sau ngày 1/1 và nghi ngờ đây là chiêu trò để trốn nợ.

Đáp lại, những người bạn thân thiết của Trương Thuần đồng loạt kêu gọi cộng đồng mạng ngừng những hành vi ác ý đối với người đã khuất.

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Từ ngày 9 - 12/1, Ngôn Thừa Húc cùng các thành viên F4 Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Ashin tham gia 4 buổi hòa nhạc liên tiếp tại Thành Đô với chủ đề 'FFOREVER - Thành phố của những ngôi sao', mỗi buổi diễn đều cháy vé.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Thuần sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Cận kề Tết Nguyên Đán 2026, 3 con giáp trúng số Phát Tài, giữ đầy túi tiền, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Một blogger nổi tiếng đột tử ở tuổi 29 vì liên tục thức khuya

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình Việt

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Ngọc Trinh 'đanh thép' đáp trả khi bị nhận xét 'nghệ sĩ nhưng chỉ biết đi livestream'

Hậu trường 3 giờ 18 phút trước
Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Ngỡ chồng cao thượng khi đón chị gái trầm cảm về nuôi, tôi rụng rời chân tay khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Vẻ đẹp 'bất lão' tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc trong tour diễn mới nhất

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý