Sau khi Zhang Chun đột ngột qua đời, mẹ của cô cho biết trước đó, con gái bà thường xuyên thức khuya và có vấn đề về tim mạch.

Zhang Chun (29 tuổi), được biết đến với biệt danh “Ni De Dukou” hay “nữ thần sneaker”, đột ngột qua đời vào ngày đầu năm mới. Gia đình cô xác nhận thông tin này hôm 12/1.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẹ của Zhang cho biết nguyên nhân cái chết của con gái bà là do nhồi máu cơ tim cấp. Bà cũng tiết lộ nữ KOL thường xuyên thức khuya và tim của cô “không ở trong tình trạng khỏe mạnh”.

Zhang bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ năm 2018 nhờ phong cách thời trang, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi. Sau đó, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc, từng tham gia một chương trình rap thực tế ở Trung Quốc và phát hành các sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Gần đây, Zhang đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, trong đó có việc thương hiệu thời trang do cô sáng lập làm ăn thất bát, dẫn đến khoản nợ ngày càng chồng chất.

Để có tiền trả nợ, năm 2024, cô đưa ra quyết định gây tranh cãi khi chuyển hướng sang nền tảng trả phí cho người lớn. Bước đi này khiến Trương Thuần nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Dù gia đình đã lên tiếng, một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc vẫn đặt dấu hỏi về tính xác thực của sự việc. Nhiều người chỉ ra các tài khoản xã hội của cô vẫn có dấu hiệu hoạt động sau ngày 1/1 và nghi ngờ đây là chiêu trò để trốn nợ.

Đáp lại, những người bạn thân thiết của Trương Thuần đồng loạt kêu gọi cộng đồng mạng ngừng những hành vi ác ý đối với người đã khuất.

