Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Sao quốc tế 16/01/2026 11:00

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện ở khu Tiêm Sa Chủy (Hong Kong), Thái Trác Nghiên lần đầu công khai mối quan hệ với huấn luyện viên thể hình Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền).

Trước câu hỏi về bạn trai kém 10 tuổi, Thái Trác Nghiên thẳng thắn cho biết: “Từ ‘tin đồn’ có thể bỏ đi rồi”. Đây là lần đầu nữ ca sĩ chính thức thừa nhận chuyện tình cảm. Khi được hỏi về mức độ ổn định của mối quan hệ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp hiện tại bản thân cảm thấy hài lòng.

 

Chia sẻ thêm về đời sống cá nhân, Thái Trác Nghiên cho biết cô không cần xin ý kiến bạn trai khi thực hiện các dự án cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân là người phụ nữ độc lập. Dù vậy, nữ ca sĩ thừa nhận thói quen tập luyện của cô chịu ảnh hưởng tích cực từ bạn trai. Việc này giúp cô cải thiện sức khỏe và thể lực. Khi được hỏi về việc tăng cân gần đây, Charlene chỉ cười và cho rằng đó có thể là “tăng cân vì hạnh phúc”.

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi - Ảnh 1

Sự kiện Twins góp mặt là hoạt động hợp tác với một thương hiệu trà sữa trân châu, quy tụ khoảng 200 người hâm mộ trực tiếp và hơn 1.000 người theo dõi xung quanh khu vực tổ chức. Không ít fan đến từ rất sớm, thậm chí có người qua đêm để giữ vị trí đẹp. Trước tình cảm đó, nữ ca sĩ nhắc nhở người hâm mộ giữ gìn sức khỏe vì thời tiết lạnh.

Trong khi Thái Trác Nghiên xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, Chung Hân Đồng lại gây chú ý bởi ngoại hình gọn gàng, trẻ trung. Nữ ca sĩ cho biết cân nặng của cô đã trở lại mức ổn định nhờ chế độ ăn uống đặc biệt. “Tôi không ăn nhiều, nhưng hiệu quả thì rõ rệt”, Chung Hân Đồng chia sẻ. Nữ ca sĩ khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại đã tốt hơn.

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi - Ảnh 2

Trong phần giao lưu, hai thành viên Twins cùng ký tặng và vẽ tranh dành cho người hâm mộ. Năm nay đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động của Twins. Khi được hỏi về kế hoạch kỷ niệm, cả 2 ca sĩ đều giữ kín thông tin, chỉ úp mở rằng khán giả hãy chờ đợi. Trước câu hỏi về khả năng tổ chức concert tại sân vận động Khải Đức với sức chứa lớn, Thái Trác Nghiên hài hước cho biết đây sẽ là một thử thách không nhỏ về thể lực.

Sau nhiều năm hoạt động, Twins vẫn giữ được sức hút bền bỉ, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn bởi mối quan hệ gắn bó và sự chân thành dành cho người hâm mộ.

Thái Trác Nghiên tiếc nuối không còn cơ hội sinh con do tuổi tác đã lớn

Thái Trác Nghiên tiếc nuối không còn cơ hội sinh con do tuổi tác đã lớn

Thái Trác Nghiên được nhận xét là một phụ nữ truyền thống. Năm 30 tuổi, trả lời phỏng vấn, cô từng bày tỏ hy vọng có thể sinh đôi một trai và một gái, bằng phương pháp sinh nở tự nhiên trước tuổi 40.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Trác Nghiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thái Trác Nghiên tiếc nuối không còn cơ hội sinh con do tuổi tác đã lớn

Thái Trác Nghiên tiếc nuối không còn cơ hội sinh con do tuổi tác đã lớn

Thái Trác Nghiên tham dự lễ cưới của ái nữ vua sòng bạc Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu

Thái Trác Nghiên tham dự lễ cưới của ái nữ vua sòng bạc Ma Cao Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu

Phản ứng của Trần Vỹ Đình sau khi chạm mặt 'tình cũ' Thái Trác Nghiên

Phản ứng của Trần Vỹ Đình sau khi chạm mặt 'tình cũ' Thái Trác Nghiên

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Đời sống 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Dinh dưỡng 38 phút trước
Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Thế giới 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Nam diễn viên Thành Nghị bị theo dõi rồi đe dọa tính mạng

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Phim bị xóa sổ vì tình tiết bé '7 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh con'

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'