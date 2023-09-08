Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41

Sao quốc tế 08/09/2023 13:30

Thái Trác Nghiên vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí.

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí năm 2000 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Twins (cùng Chung Hân Đồng). Ngoài ca hát, cô cũng là diễn viên được khán giả yêu thích qua các phim như Truyền thuyết Bạch Xà, Tề Thiên Đại Thánh, Bao la vùng trời, Kungfu túc cầu, Phong Vân 2...

Dù đã ngoài 40, ngôi sao nhóm Twins vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp tươi sáng, nhẹ nhàng cùng làn da không tì vết, những đường nét thanh tú trên gương mặt, ánh mắt tinh anh và nụ cười tỏa nắng.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41 - Ảnh 1Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41 - Ảnh 2

Thái Trác Nghiên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Sao nữ 41 tuổi chủ yếu tham gia các chương trình giải trí, truyền hình thực tế, tập trung hoạt động tại thị trường đại lục. Năm ngoái, người đẹp thu hút sự chú ý khi góp mặt trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 và nằm trong nhóm 10 sao nữ có thành tích cao nhất trong đêm chung kết. Người đẹp 41 tuổi còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang từ trong nước đến quốc tế.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41 - Ảnh 3

Gần đây, Thái Trác Nghiên nhận được sự quan tâm của truyền thông lẫn công chúng khi tái xuất màn ảnh với bộ phim Ngón tay vàng đóng cùng Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, đánh dấu màn tái hợp của sao nữ 8X với Lưu Đức Hoa sau 18 năm kể từ khi họ đóng cặp trong All about love (2005).

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41 - Ảnh 4

Trước đó, Thái Trác Nghiên đã kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông. Cả hai yêu nhau từ năm 2017. Cặp nghệ sĩ - doanh nhân từng có giận hờn, cãi vã rồi chia tay nhưng vẫn trở về bên nhau. Thiếu gia họ Thạch là con trai của "ông trùm mạt chược" Thạch Giám Huy - một doanh nhân giàu có nổi tiếng trong lĩnh vực sòng bài, bất động sản, khách sạn... tại Hong Kong.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của Thái Trác Nghiên ở độ tuổi 41 - Ảnh 5

Thái Trác Nghiên từng nhiều lần cởi mở chia sẻ về bạn trai trong các chương trình truyền hình. Cô nói hai người tâm đầu ý hợp, có chung sở thích thưởng thức các món ăn ngon, thoải mái khi tương tác với bạn bè, người thân của hai bên. Ở tuổi 40, diễn viên, ca sĩ thừa nhận người thân thúc giục cô kết hôn, sinh con, bản thân cô cũng cân nhắc việc này nhưng luôn lo lắng mình không cân bằng được giữa gia đình và công việc.

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