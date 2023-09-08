3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ

Lê Tư 'giã từ' làng giải trí vào năm 2008 để về chung một nhà với đại gia Hong Kong - Mã Đình Cường. Sau khi lập gia đình, Lê Tư lần lượt đón một cặp sinh đôi hai gái vào năm 2010 và một cô con gái thứ ba vào năm 2012. Nữ diễn viên xinh đẹp hài lòng với cuộc sống bên gia đình nhỏ và luôn xuất hiện với hình ảnh tận tụy với các con cùng ông xã.

Lê Tư 'giã từ' làng giải trí vào năm 2008 để về chung một nhà với đại gia Hong Kong - Mã Đình Cường.

Sau khi lập gia đình, Lê Tư lần lượt đón một cặp sinh đôi hai gái vào năm 2010 và một cô con gái thứ ba vào năm 2012.

Gần đây paparazzi bắt gặp Lê Tư cùng ba con gái tuổi teen đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Ở tuổi teen, 3 ái nữ của Lê Tư cao sàn sàn nhau và ngang tai mẹ. Ba bé gái đều bụ bẫm, dễ thương. Theo tờ Sohu, ba bé có khuôn mặt giống mẹ nhiều hơn bố. Cả ba mặc đồng phục đi học, cho thấy Lê Tư vừa đi đón các con từ trường về nhà. Tháp tùng các con, Lê Tư mặc âu phục cao cấp, từ áo, quần tây, túi xách đều đến từ thương hiệu xa xỉ Dior.