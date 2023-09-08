3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ

Sao quốc tế 08/09/2023 11:15

Hôm 5/9, diễn viên Lê Tư cùng ba con gái tuổi teen được bắt gặp khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Lê Tư 'giã từ' làng giải trí vào năm 2008 để về chung một nhà với đại gia Hong Kong - Mã Đình Cường. Sau khi lập gia đình, Lê Tư lần lượt đón một cặp sinh đôi hai gái vào năm 2010 và một cô con gái thứ ba vào năm 2012. Nữ diễn viên xinh đẹp hài lòng với cuộc sống bên gia đình nhỏ và luôn xuất hiện với hình ảnh tận tụy với các con cùng ông xã.

3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 1
Lê Tư 'giã từ' làng giải trí vào năm 2008 để về chung một nhà với đại gia Hong Kong - Mã Đình Cường.
3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 2
Sau khi lập gia đình, Lê Tư lần lượt đón một cặp sinh đôi hai gái vào năm 2010 và một cô con gái thứ ba vào năm 2012.

Gần đây paparazzi bắt gặp Lê Tư cùng ba con gái tuổi teen đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Ở tuổi teen, 3 ái nữ của Lê Tư cao sàn sàn nhau và ngang tai mẹ. Ba bé gái đều bụ bẫm, dễ thương. Theo tờ Sohu, ba bé có khuôn mặt giống mẹ nhiều hơn bố. Cả ba mặc đồng phục đi học, cho thấy Lê Tư vừa đi đón các con từ trường về nhà. Tháp tùng các con, Lê Tư mặc âu phục cao cấp, từ áo, quần tây, túi xách đều đến từ thương hiệu xa xỉ Dior.

3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 3
Gần đây paparazzi bắt gặp Lê Tư cùng ba con gái tuổi teen đi mua sắm tại một trung tâm thương mại.

Hiện tại, cặp song sinh đã 13 tuổi và cô con gái út thi 10 tuổi, đang theo học tại trường Hongli College, ngôi trường tư thục đắt đỏ nhất Hong Kong với học phí hàng năm lên tới hơn 200.000 HKD mỗi trẻ.

Lê Tư sinh năm 1971, từng được biết đến là hoa đán thuộc thế hệ vàng của TVB. Ngay từ khi ra mắt làng giải trí, Lê Tư đã nhanh chóng được công chúng chú ý bởi làn da trắng không tì vết, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh hút hồn và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. Vẻ đẹp nổi trội khi đó của Lê Tư khiến truyền thông Hồng Kông ưu ái đặt cho cô danh xưng là "đệ nhất mỹ nhân TVB".

3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 4
Lê Tư sinh năm 1971, từng được biết đến là hoa đán thuộc thế hệ vàng của TVB.
3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 5
 Vẻ đẹp nổi trội khi đó của Lê Tư khiến truyền thông Hồng Kông ưu ái đặt cho cô danh xưng là "đệ nhất mỹ nhân TVB".

Sự nghiệp diễn xuất của Lê Tư gắn liền với những bộ phim Lục Tiểu Phụng 2, Bí mật hổ phách quan âm, Nấc thang cuộc đời, Thủy hử vô gian đạo, Bão cát, Lấy chồng giàu sang… Đặc biệt, 2 tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký bản 2001 và Thâm cung nội chiến đã giúp tên tuổi sao nữ nổi tiếng khắp châu Á.

Ở tuổi xế chiều, khi đã trải qua nhiều sóng gió và từng tận hưởng những ngày tháng ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tư sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ với hình tượng một người đàn bà thành đạt, quyền lực nhưng vẫn giữ được gia đình êm ấm. 

3 ái nữ nhà 'đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư lớn phổng phao, chiếm trọn 'hào quang' khi đi cùng mẹ - Ảnh 6

Lê Tư sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ với hình tượng một người đàn bà thành đạt, quyền lực nhưng vẫn giữ được gia đình êm ấm.

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Là "gà cưng" của TVB nên kể từ khi mới ra mắt, Lê Tư đã được góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng, cô không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà khả năng diễn xuất cũng được đánh giá cao.

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