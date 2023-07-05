'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư xinh đẹp đến nhường nào mà đến Trương Bá Chi cũng phải chào thua

Là "gà cưng" của TVB nên kể từ khi mới ra mắt, Lê Tư đã được góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng, cô không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà khả năng diễn xuất cũng được đánh giá cao.

Lê Tư là một trong số ít những minh tinh tài sắc vẹn toàn gắn bó với TVB ở giai đoạn hoàng kim của màn ảnh Hông Kông. Cô nổi tiếng qua các bộ phim TVB như "Thâm cung nội chiến", "Bão cát", "Lò võ thiếu lâm", "Lục Tiểu Phụng 2"... Từ khi gia nhập làng giải trí, Lê Tư dần trở thành biểu tượng nhan sắc Hông Kông thập niên 1990. Lê Tư dần trở thành biểu tượng nhan sắc Hông Kông thập niên 1990 Nữ diễn viên sinh năm 1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại xứ Cảng thơm. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã sớm được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Càng lớn, cô càng khiến người khác trầm trồ trước nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" nhờ làn da trắng không tì vết, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn hút hồn và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. Cũng bởi từ trẻ đã toát lên vẻ đẹp xuất chúng, báo chí Hông Kông từng ưu ái gọi cô là "ái mỹ thần".

Báo chí Hồng Kông từng ưu ái gọi Lê Tư là "ái mỹ thần" Chúng ta đều biết Trương Bá Chi có ngoại hình đẹp, cô ấy được coi là mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí. Nhưng Trương Bá Chi từng nói cô chỉ công nhận một sao nữ xinh đẹp hơn mình, đó chính là Lê Tư. Cô thừa nhận: 'Ở Hồng Kông, chỉ có chị ấy là đẹp hơn tôi'. Lê Tư và Trương Bá Chi Cuộc đời của Lê Tư đã bước sang một trang mới khi quyết định kết hôn với tỷ phú Mã Đình Cường vào năm 2008, chính thức chia tay làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Lê Tư, từ bỏ niềm đam mê, danh vọng phía trước để lập gia đình với một doanh nhân hơn tuổi và bị tàn tật. Bất chấp mọi sự nghi hoặc, Lê Tư đã có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng hơn tuổi.

Lê Tư hiện có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng hơn tuổi Lê Tư tâm sự, chồng cô là một người tuyệt vời, yêu thương cô, các con và gia đình riêng của cô. Ông còn là hậu phương vững chắc, giúp cô phát triển sự nghiệp kinh doanh spa. Sau khi kết hôn, Lê Tư rút chân khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo gia đình. Hiện tại, Lê Tư là bà chủ của mạng lưới spa uy tín tại Hồng Kông, đại lục… Lê Tư đang sống hạnh phúc bên chồng, doanh nhân Mã Đình Cường, và ba cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu Dù đã nhiều năm rời xa làng giải trí, Lê Tư vẫn là ngôi sao được khán giả yêu mến bởi cuộc sống giản dị, đời tư không tai tiếng.

Hôn nhân của Lê Tư và người chồng doanh nhân: 14 năm vẫn yêu nhau như thuở ban đầu Nữ diễn viên Lê Tư cho biết, cô và ông xã dù đã bên nhau nhiều năm nhưng tình cảm vẫn vậy, hệt như những ngày đầu tiên.

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