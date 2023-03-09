Hôn nhân của Lê Tư và người chồng doanh nhân: 14 năm vẫn yêu nhau như thuở ban đầu

"Chồng rất yêu và tự hào về tôi. Anh nói vợ là một phụ nữ độc lập nhưng cũng rất truyền thống, dịu dàng." - Lê Tư chia sẻ.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây khi tham gia vào chương trình Có Hẹn Với Lỗ Dự, Lê Tư đã kể nhiều điều về cuộc sống hôn nhân của cô. Nữ diễn viên cho hay, dù đã kết hôn 14 năm nhưng cô và ông xã doanh nhân luôn yêu thương và chiều chuộng vợ như thuở ban đầu.

Lê Tư tiết lộ, chồng luôn quan tâm và chăm sóc cô "như một cô con gái". Nữ diễn viên cũng nhận xét ông xã là một người hiền lành, thông minh và vô cùng trách nhiệm. Thời gian chung sống, Lê Tư đã học được nhiều điều từ chồng mình.

Nói về bí quyết giữ hôn nhân luôn hạnh phúc, Lê Tư cho rằng đó là sự tôn trọng lẫn nhau: "Khi vợ chồng ở bên nhau, quan trọng nhất là tôn trọng và coi nhau như những người bạn tri kỷ. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết".

Tại chương trình, ông xã cô là doanh nhân Mã Đinh Cường, 67 tuổi cũng xuất hiện bên vợ. Ông thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và những cảm nhận về bà xã. Chính sự tham gia của nam doanh nhân, khiến khán giả vô cùng trông đợi vào tập này của chương trình.

Được biết, đây là lần đầu mà Lê Tư tham gia vào chương trình của MC Lỗ Dự để nói về cuộc sống gia đình mình. Gần đây, nữ diễn viên đã phát triển việc kinh doanh tại Đại lục với các mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc, làm đẹp cho nữ.

Lê Tư và Mã Đinh Cường kết hôn vào năm 2009 và có với nhau 3 mặt con. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mình. Mỗi dịp quan trọng, cả gia đình 5 người đều cùng nhau du lịch rất vui vẻ.