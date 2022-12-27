Lê Tư và Trần Pháp Lai hội ngộ trên tạp chí số khai niên, mở ra một chương mới đầy đam mê

Trang bìa tạp chí ELLE Hong Kong ấn phẩm khai niên (tháng 1/2023) đánh dấu một cột mốc quan trọng khi có sự tái hợp của hai cựu diễn viên TVB Trần Pháp Lai và Lê Tư . Được biết, đã lâu hai ngôi sao không cùng xuất hiện trong một khung hình, nhưng vẫn xem đối phương là chị em tốt.

Từng cùng nhau hoạt động dưới trướng nhà đài lớn nhất Hong Kong, lần đầu mà Lê Tư và Trần Pháp Lai kết hợp là trong bộ phim Cảnh Sát Tài Ba (2007). Dù có thâm niên khác nhau, nhưng vì đều sở hữu tính cách tích cực, lạc quan mà hai người không những kết hợp tài tình trong phim, còn trở thành bạn bè thân thiết ngoài đời.

Sau nhiều năm dừng hoạt động nghệ thuật và phát triển theo hai hướng khác nhau, khi Lê Tư tìm người phát ngôn cho thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và y tế của mình, cô đã nghĩ ngay đến người bạn lâu năm của mình - Trần Pháp Lai. Về phía Trần Pháp Lai, dù những năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động và cùng gia đình sống tại New York, Paris thì sau khi nghe lời đề nghị của bạn mình, cô đã nhận lời ngay tức khắc.

Lê Tư cho biết, cô rất hạnh phúc khi được có cơ hội cùng xuất hiện trên bìa tạp chí cùng với Trần Pháp Lai. Cựu minh tinh TVB tâm sự cô rất nhớ bạn thân lâu năm của mình vì cả hai sống xa nhau.

"Tôi biết Trần Pháp Lai nhiều năm và nhận thấy cô ấy là một nghệ sĩ chăm chỉ, chu đáo, tự tin và dám thử thách bản thân mình. Thật tuyệt vời khi có thể hợp tác trở lại sau thời gian dài như vậy." - Lê Tư nói.

Lần trở về Hong Kong này của Trần Pháp Lai không chỉ để trở thành đại ngôn cho thương hiệu của Lê Tư mà cô cũng nhân cơ hội này gặp gỡ các NSX phim. Là một diễn viên có thâm niên lâu năm, Trần Pháp Lai cảm thấy ngành này luôn thay đổi với tốc độ nhanh, tuy nhiên khi có một người bạn như Lê Tư bên cạnh thì cô cảm thấy rất may mắn. Cô còn tiết lộ cả hai đã trò chuyện hăng say về mọi chủ đề từ gia đình, con cái đến cả công việc khi hội ngộ sau một khoảng thời gian khá dài.