Hoa đán TVB Lê Tư tiết lộ lý do chấn thương nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn

Sao quốc tế 29/09/2022 11:03

Nữ diễn viên Lê Tư mới đây đã lên tiếng giải thích về lý do mình phải ngồi xe lăn để trấn an người hâm mộ.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua Lê Tư đã được các nhân viên của mình tổ chức sinh nhật sớm. Nữ diễn viên gây chú ý khi chống nạng tham dự, trước đó cô thường xuyên bị bắt gặp di chuyển bằng xe lăn và nạng.

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Lê Tư gặp gặp chấn thương trong lúc tập thể dục

Lê Tư tiết lộ, cô đã gặp chấn thương trong lúc tập thể dục khiến rách sụn chêm và dây chằng đầu gối. Cô cho biết: "Không có gì đáng ngại. Là sơ suất ngoài ý muốn. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn, hy vọng không làm cho mọi người hoảng sợ".

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Dù đang trong thời gian điều trị chấn thương, Lê Tư vẫn điều hành công ty và chăm sóc các con. Nữ diễn viên chỉ nghỉ ngơi 2 tuần đã quay lại làm việc và chủ trì đại hội cổ đông. Cựu hoa đán TVB hiện là tổng giám đốc của một tập đoàn chăm sóc sắc đẹp trị giá 2 tỷ HKD (hơn 6.000 tỷ đồng).

Trước khi yên bề gia thất, Lê Tư từng là đại hoa đán của TVB với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến,...Tuy nhiên, vì một biến cố lớn vào năm 2008 mà cô quyết định giải nghệ và lui về chăm sóc gia đình, tập trung cho kinh doanh.

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Dù có người chồng tỷ phú, Lê Tư vẫn đủ khả năng trở thành một triệu phú USD tự lực. Ngoài công ty hiện tại, khối bất động sản mà cô đang nắm giữ có giá trị lên đến 50 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).

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