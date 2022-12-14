Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhìn bố ngày càng già đi, tóc và lông mày bạc trắng, thị lực và thính giác không còn tốt như trước nữa, dù hiểu rằng đây là một giai đoạn trong cuộc đời của mỗi con người nhưng con thực sự chạnh lòng. Trong ký ức của con, con vẫn nhớ như in cảnh người cha trẻ trung, khỏe khoắn bồng con ra công viên, dắt con trên đường, đưa con sang đường... Đó đều là những kỷ niệm vui của tuổi thơ con. Bây giờ đến lượt con giữ bố, ôm bố thật chặt, là cô con gái hiếu thảo của bố. Chỉ cần bố sống hạnh phúc và khỏe mạnh mỗi ngày, đó là mong muốn lớn nhất của con. Con kính chúc người cha thân yêu của con dồi dào sức khỏe ".

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Tư đã đăng ảnh chụp cùng bố trong bữa tiệc sinh nhật của ông. Đồng thời, vuổi tiệc sinh nhật còn có sự góp mặt của chồng cô - doanh nhân Mã Đình Cường và các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, Lê Tư còn gây chú ý với vẻ ngoài tươi trẻ, khoẻ khoắn ở tuổi 51. Không ít người bình luận nhan sắc nữ diễn viên vẫn mặn mà, xinh đẹp "không tỳ vết", thậm chí vóc dáng thon thả hơn cả thiếu nữ.

Trước đó, Lê Tư từng xuất hiện với hình ảnh phải ngồi xe lăn, hoặc dùng nạng để di chuyển. Điều này khiến người hâm mộ nữ diễn viên không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Cụ thể, nữ diễn viên bị chấn thương trong lúc tập thể dục, khiến sụn chêm, dây chằng đầu gối bị rách. Tuy vậy, sức khỏe của nàng "Triệu Mẫn" không có gì đáng lo ngại. Cô chỉ nghỉ ngơi 2 tuần rồi quay lại với công việc.

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình "nhà nòi", có ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong, các cô, các bác đều là diễn viên. Cô từng là một trong các hoa đán đình đám nhất của TVB, được yêu thích qua các phim 'Thâm cung nội chiến', 'Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký', 'Thiên luân', 'Bàn tay nhân ái'... Năm 2007, Lê Tư giải nghệ, thay em trai quản lý việc kinh doanh thẩm mỹ viện.

Sau đó, cô kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường năm 2009, có cặp sinh đôi năm 2010 và sinh con gái út hai năm sau đó. Thành công trên thương trường, Lê Tư cũng là người phụ nữ đảm đang của gia đình. Cô dành thời gian chăm sóc 3 người con và hỗ trợ chồng điều hành công ty gia đình.

Ngoài ra, Lê Tư cũng đầu tư lớn vào lĩnh vực bất động sản, nhà đất. Cô hiện nắm giữ các căn hộ cao cấp như ở vịnh Repulse, trung tâm khu Tướng quân Áo, khu Repulse Bay... với giá trị dao động trên dưới chục triệu USD mỗi căn. Những bất động sản này được cô cho thuê hoặc làm tài sản đầu tư cố định lâu dài.