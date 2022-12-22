Lê Tư nghỉ dưỡng tại khu trượt tuyết, nhan sắc 'lão hóa ngược' dù đã ngoài 50

Nữ minh tinh Lê Tư được nhận xét là ngày càng trẻ trung và xinh đẹp trong loạt ảnh mới nhất của cô.

Sina đưa tin, mới đây Lê Tư đã đăng tải lên trang cá nhân mình loạt ảnh của cô tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã có một ngày rất vui vẻ.

Trong bài đăng của mình, Lê tư chia sẻ, để phục vụ cho đam mê trượt tuyết thì cô đã phải đầu tư "từ đầu đến chân". Nhiều bình luận dưới bài viết khen ngợi nhan sắc không tuổi của Lê Tư, cho rằng cô ngày càng trẻ trung, không hề giống với một người phụ nữ đã 51 tuổi. Những năm gần đây, Lê Tư đã rút lui khỏi làng giải trí và dành thời gian để chăm sóc gia đình, phát triển sự nghiệp kinh doanh, đồng thời thoải mái nghỉ ngơi. Gần đây, cô có tham gia vào một sự kiện của giới thượng lưu Hong Kong.

Ở tuổi 51, Lê Tư vẫn chăm chỉ giữ dáng và thực hiện chế độ ăn uống khoa học để duy trì nhan sắc của mình. Một người dùng MXH khen ngợi Lê Tư: "Dù có tuổi nhưng Lê Tư vẫn rất duyên dáng, xinh đẹp". Cuối tháng 9 vừa qua, Lê Tư khiến khán giả hoang mang với hình ảnh ngồi xe lăn, chống nạng đi làm. Cô cho biết bản thân đã gặp chấn thương trong lúc tập thể dục khiến rách sụn chêm và dây chằng đầu gối nhưng không có gì đáng ngại: "Là sơ suất ngoài ý muốn. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn, hy vọng không làm cho mọi người hoảng sợ". Trước khi yên bề gia thất, Lê Tư từng là đại hoa đán của TVB với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2000, Lò võ Thiếu Lâm, Thâm cung nội chiến,... Dù có người chồng tỷ phú, Lê Tư vẫn đủ khả năng trở thành một triệu phú USD tự lực. Ngoài công ty hiện tại, khối bất động sản mà cô đang nắm giữ có giá trị lên đến 50 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-tu-nghi-duong-tai-khu-truot-tuyet-nhan-sac-lao-hoa-nguoc-du-a-ngoai-50-537910.html