Thư Kỳ tự tin khoe cơ bụng số 11 cực đỉnh ở tuổi 47

Khoe dáng tại bờ biển Venice, Thư Kỳ nhận cực nhiều lời khen từ netizen khi sở hữu cơ bụng số 11 đỉnh của chóp.

Bộ ảnh mới đăng tải trên Weibo của Thư Kỳ đã khiến khán giả trầm trồ. Trong loạt ảnh, cô diện bộ đồ bó sát, khoe eo thon, cơ bụng 11 nổi rõ. Nhiều người hỏi bí quyết của Thư Kỳ để có được thể hình không mỡ thừa.

Bộ ảnh mới đăng tải trên Weibo của Thư Kỳ đã khiến khán giả trầm trồ. Cô diện bộ đồ bó sát, khoe eo thon, cơ bụng 11 nổi rõ. Nhiều người hỏi bí quyết của Thư Kỳ để có được thể hình không mỡ thừa. Trang Sohu từng mô tả, ở tuổi 47, nét đẹp của Thư Kỳ vẫn vẹn nguyên theo năm tháng, giống như rượu vang, càng để lâu càng khiến cho người ta say đắm. Bí quyết giữ mức cân nặng 45kg của Thư Kỳ phụ thuộc vào 70% chế độ dinh dưỡng và 30% tập luyện.

Trước khi tham dự sự kiện, Thư Kỳ sẽ thực kiện chế độ detox cơ thể trong vòng 7 ngày. Cô tập trung ăn nhiều rau hữu cơ màu xanh đậm, uống nước ép cỏ lúa mì vào buổi sáng và tối. Các loại trái cây cũng được cô bổ sung vào thực đơn và ăn cách nhau 3 tiếng. Trong ngày, cô uống 2000ml nước, chia thành 8 lần, mỗi lần uống một ngụm nhỏ. Trước khi tham dự sự kiện, Thư Kỳ sẽ thực kiện chế độ detox cơ thể trong vòng 7 ngày. Trước đó, cô từng khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc hậu trường của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc. Nữ diễn viên khoe khéo thần thái cuốn hút và body thanh mảnh, cân đối, nhận được nhiều lời tán thưởng của công chúng. Người đẹp diện loạt đầm hai dây kim tuyến với phần cổ khoét sâu, tôn vóc dáng yêu kiều.

Trước đó, cô từng khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc hậu trường của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc. Thư Kỳ tên thật là Lin Li Hui, cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu Đài Loan - Hong Kong, sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan. Gia đình cô chuyển đến Hong Kong khi cô còn là một thiếu niên và cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi. Thư Kỳ tên thật là Lin Li Hui, cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu Đài Loan - Hong Kong. Sự nghiệp diễn xuất của Thư Kỳ bắt đầu vào năm 1996 khi cô góp mặt trong bộ phim Hong Kong Sex and Zen II. Năm 2002, Thư Kỳ được quốc tế công nhận nhờ vai diễn trong bộ phim hành động Người Vận Chuyển. Sau đó, cô đóng vai chính trong bộ phim võ thuật The Assassin, bộ phim đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015. Mặc dù đã tạm dừng sự nghiệp diễn xuất trong những năm gần đây nhưng vẻ đẹp quyến rũ và xinh đẹp của Thư Kỳ vẫn tiếp tục làm say lòng khán giả. Cô vẫn là một nhân vật được yêu mến trong ngành giải trí và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác bằng tài năng và phong cách của mình. Mặc dù đã tạm dừng sự nghiệp diễn xuất trong những năm gần đây nhưng vẻ đẹp quyến rũ và xinh đẹp của Thư Kỳ vẫn tiếp tục làm say lòng khán giả.

Sắc vóc như tượng tạc của Thư Kỳ ở tuổi U50 Bước vào tuổi 47, Thư Kỳ vẫn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp tự nhiên và quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ dù cô đã bắt đầu có tóc bạc hay dấu vết thời gian trên gương mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-ky-tu-tin-khoe-co-bung-so-11-cuc-inh-o-tuoi-47-615258.html