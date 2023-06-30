'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 30/06/2023 10:51

Mỹ nhân Thư Kỳ cùng đồng nghiệp thân thiết Trương Chấn thân thiết bên trong bộ ảnh thời trang mới khiến dân tình 'rụng tim'.

Tạp chí W phiên bản Trung Quốc đã mời Hirokazu Kore-eda, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và dựng phim người Nhật, chụp bộ ảnh cho Thư KỳTrương Chấn. Thư Kỳ, Trương Chấn là hai người bạn thân thiết trong nhiều năm. Họ còn là cặp diễn viên ăn ý trên màn ảnh. Họ từng đóng chung trong 'Thời khắc đẹp nhất' (2005), 'Cửa thiên đàng' (2007), 'Nhiếp Ẩn Nương'...

'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Thư Kỳ và Trương Chấn trên bìa tạp chí 
'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Thư Kỳ, Trương Chấn là hai người bạn thân thiết trong nhiều năm

Hai ngôi sao từng được truyền thông đồn đoán yêu đương nhưng không đến với nhau, sau đó mỗi người có một cuộc sống riêng. Hiện cả hai đều kết hôn và sống hạnh phúc bên một nửa của mình.

'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Bộ ảnh của cặp bạn thân được nhiều người khen ngợi 

'Những bức ảnh được ghi lại rất đơn giản, đời thường, không có tạo hình cầu kỳ. Trên nền những ngọn núi phía xa xa, hai con người trông thật yên bình và thoải mái', một bình luận viết trên Weibo.

Trương Chấn sinh năm 1976, là tài tử nổi tiếng Đài Loan. Anh đóng phim của nhiều đạo diễn kỳ cựu gốc Hoa như Vương Gia Vệ (Nhất đại tông sư), Chung Mạnh Hoành (Parking), Ngô Vũ Sâm (Đại chiến Xích Bích), Lý An (Ngọa hổ tàng long), Hầu Hiếu Hiền (Nhiếp Ẩn nương, Three Times).

'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Mỹ nhân được các thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, thời trang săn đón rầm rộ

Còn về Thư Kỳ, cô đã gần chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn duy trì được độ nổi tiếng trong làng giải trí và được công chúng nhắc đến như một nữ thần. Mỹ nhân phim Phi thành vật nhiễu được các thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, thời trang săn đón rầm rộ, xuất hiện tại những sự kiện đắt giá, tham gia các dự án phim mới.

'Gái hư' showbiz Thư Kỳ tình tứ bên người tình màn ảnh khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Thư Kỳ chia sẻ cuộc sống của mình không cần kế hoạch

Thư Kỳ chia sẻ cuộc sống của mình không cần kế hoạch. Người đẹp cho rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chẳng ai biết trước cuộc sống trong 3 năm, 5 năm, 10 năm tới sẽ như thế nào. Cô chỉ muốn làm những gì mình muốn làm và ưu tiên thực hiện những điều đó ở hiện tại.

Thư Kỳ được khen nức nở vì 'già nhưng vẫn vô cùng duyên dáng'

Thư Kỳ được khen nức nở vì 'già nhưng vẫn vô cùng duyên dáng'

Thư Kỳ được ca ngợi vì "già đi một cách duyên dáng" trong những bức ảnh mới không chỉnh sửa vừa được công bố.

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