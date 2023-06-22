Thư Kỳ được khen nức nở vì 'già nhưng vẫn vô cùng duyên dáng'

Thư Kỳ được ca ngợi vì "già đi một cách duyên dáng" trong những bức ảnh mới không chỉnh sửa vừa được công bố.

Ngôi sao Đài Loan Thư Kỳ có thể được coi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của điện ảnh châu Á. Nhưng người phụ nữ 49 tuổi này đã từng phải đối mặt với sự xấu hổ về tuổi tác. Cô đã nhiều lần bị chỉ trích vì để tóc bạc mà không thèm can thiệp bằng thuốc nhuộm tóc. Đã có rất nhiều bình luận ác ý dành cho cô nhưng Thư Kỳ sau đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sắc đẹp không còn là thứ mà cô bị ám ảnh nữa. Thư Kỳ thu hút ánh đèn sân khấu trong chiếc váy quây xếp tầng lộng lẫy của Armani Prive Tuần trước, Thư Kỳ đã tham dự Liên hoan phim Thượng Hải, nơi cô thu hút ánh đèn sân khấu trong chiếc váy quây xếp tầng lộng lẫy của Armani Prive. Thư Kỳ trông thật lộng lẫy với lớp trang điểm tinh tế và mái tóc thắt bím. Ngay sau sự kiện này, một cư dân mạng có tên Weibo là "Beauty Filter Crusher. Real Is Beautiful" đã chia sẻ những bức ảnh không qua chỉnh sửa của nữ diễn viên cùng với các ngôi sao nữ khác trên mạng xã hội. Nhưng phản ứng dành cho Thư Kỳ bây giờ đã khác.

Mặc kệ những "vết chân chim" và "nếp cười" của Thư Kỳ lộ rõ trong ảnh, cư dân mạng hết lời khen ngợi cô "già đi một cách duyên dáng" và tự nhiên. 'Mặc dù Thư Kỳ đã già nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp' - một người hâm mộ nhận xét, trong khi một người khác nói: 'Nghiêm túc mà nói, các ngôi sao nữ ở đây trông rất tuyệt'.

Thư Kỳ từng có tuổi thơ không mấy hạnh phúc Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan, trong một gia đình nghèo ở vùng quê. Cô có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cái nghèo luôn đeo bám kéo theo sự mâu thuẫn của bố mẹ. 'Chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy của bố về, tôi sẽ tìm cách chạy trốn bất kể là nửa đêm hay sáng sớm', Thư Kỳ tâm sự trong một cuộc phỏng vấn. Thư Kỳ giữ cuộc sống đời tư trong sạch, không khoe thân, không tạo scandal Bằng tài năng cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ, khán giả dần nhìn cô như một diễn viên có thực lực. Thư Kỳ cũng giữ cuộc sống đời tư trong sạch, không khoe thân, không tạo scandal để cái bóng diễn viên phim nóng ngày nào mờ dần trong mắt người hâm mộ. Về đời tư, Thư Kỳ trải qua nhiều mối tình với các nam nhân tên tuổi Hoa ngữ như Quách Phú Thành, Vương Lực Hoành, Trương Chấn và ấn tượng nhất là mối tình đầy nước mắt với “Thiên vương” Lê Minh. Thư Kỳ trải qua nhiều mối tình với các sao nam đình đám Mãi nhiều năm sau, Thư Kỳ tìm được tình yêu mới - cũng là người tri kỷ gắn bó với cô hơn 20 năm Phùng Đức Luân. Cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn năm 2016 khiến dư luận bất ngờ. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Thư Kỳ nói cô từng suy nghĩ sẽ không bao giờ sẽ cưới Đức Luân. Tuy nhiên, họ trải qua những đổ vỡ đã tìm thấy ở nhau sự gắn kết ở đối phương. Do đó, cặp đôi quyết định từ bạn bè thành tri kỷ, người yêu và nên duyên vợ chồng. Thư Kỳ và chồng Phùng Đức Luân Sau nhiều năm kết hôn, Thư Kỳ và chồng sống kín đáo, ít khi công khai xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Cặp đôi cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, ít tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai vợ chồng chưa từng lên tiếng đính chính.

Thư Kỳ để lộ thủ thuật 'gọt hàm' không dao kéo khiến người xem ngỡ ngàng Thư Kỳ vừa đăng tải ảnh hậu kỳ đang trang điểm cho thấy người đẹp cũng có tạo khối cho gương gặp V-line và sắc nét hơn.

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