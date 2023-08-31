Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice

Sáng 31/8 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 80 chính thức khai mạc tại đảo Venice Lido của Italy, diễn ra từ ngày 30/8 đến 9/9. Theo nhiều thông tin, năm nay, do các cuộc đình công đang diễn ra ở Hollywood, thảm đỏ có ít người nổi tiếng tham dự hơn.

Thư Kỳ xuất hiện với 'cây' đen, thu hút mọi ánh nhìn khi bước xuống từ siêu xe. Cô diện thiết kế của Alberta Ferretti gồm áo vest không tay và váy sequin, tôn chiều cao bằng boots Michael Kors cao 15cm. Với trang phục này, cô nhận được những lời khen ngợi từ giới truyền thông quốc tế. Trên Weibo, khán giả Trung Quốc khen ngợi vẻ thanh lịch, nữ tính của ngôi sao gốc Đài Loan.