Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice

Sao quốc tế 31/08/2023 15:00

Nhan sắc của Thư Kỳ đã thu hút mọi ánh nhìn tại thảm đỏ khai mạc LHP Venice.

Sáng 31/8 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 80 chính thức khai mạc tại đảo Venice Lido của Italy, diễn ra từ ngày 30/8 đến 9/9. Theo nhiều thông tin, năm nay, do các cuộc đình công đang diễn ra ở Hollywood, thảm đỏ có ít người nổi tiếng tham dự hơn.

Thư Kỳ xuất hiện với 'cây' đen, thu hút mọi ánh nhìn khi bước xuống từ siêu xe. Cô diện thiết kế của Alberta Ferretti gồm áo vest không tay và váy sequin, tôn chiều cao bằng boots Michael Kors cao 15cm. Với trang phục này, cô nhận được những lời khen ngợi từ giới truyền thông quốc tế. Trên Weibo, khán giả Trung Quốc khen ngợi vẻ thanh lịch, nữ tính của ngôi sao gốc Đài Loan.

Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 1
Thư Kỳ xuất hiện với 'cây' đen, thu hút mọi ánh nhìn.
Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 2
 Cô nhận được những lời khen ngợi từ giới truyền thông quốc tế. 

Năm nay, Thư Kỳ lần đầu làm giám khảo tại LHP Venice. Người đẹp 47 tuổi sẽ chấm điểm các tác phẩm cạnh tranh giải chính ở sự kiện. Đồng thời trở thành nghệ sĩ nữ gốc Hoa thứ ba làm giám khảo hạng mục chính ở cả ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu (Venice, Cannes, Berlin), sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc. Trước đó, người đẹp từng chấm LHP Berlin năm 2008 và Cannes năm 2009.

Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 3
Năm nay, Thư Kỳ lần đầu làm giám khảo tại LHP Venice.
Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 4

Trước đó, người đẹp từng chấm LHP Berlin năm 2008 và Cannes năm 2009

Thư Kỳ sinh năm 1976, trong một gia đình nghèo ở vùng quê tại Đài Loan. Cô có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cái nghèo luôn đeo bám kéo theo sự mâu thuẫn của bố mẹ. Năm 16 tuổi, Thư Kỳ tới Hong Kong lập nghiệp.

Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 5
Năm 16 tuổi, Thư Kỳ tới Hong Kong lập nghiệp.

Giữa thập niên 1990, người đẹp được các đạo diễn kỳ cựu Hong Kong, Đài Loan phát hiện năng khiếu, trở thành diễn viên chính trong các phim điện ảnh Sắc tình nam nữ, Mỹ thiếu niên chi luyến. Tên tuổi Thư Kỳ vang danh quốc tế qua nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Cô dần chinh phục được khán giả và nhanh chóng được công nhận là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. 

Thư Kỳ diện váy xẻ sâu, đổ bộ thảm đỏ khai mạc LHP Venice - Ảnh 6

Cô dần chinh phục được khán giả và nhanh chóng được công nhận là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

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