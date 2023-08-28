Sốc với nhan sắc và vóc dáng đẹp miễn chê của Thư Kỳ ở tuổi U50

Cộng đồng mạng xứ Trung đang chao đảo với sắc vóc tuổi 47 của Thư Kỳ.

Thư Kỳ có một khí chất đặc biệt thu hút, toát lên vẻ đẹp của sự hoang dại, phóng khoáng. Cô sở hữu một trong những đôi môi gợi cảm nhất làng giải trí châu Á, công chúng ưu ái xếp Thư Kỳ vào đội hình những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Thư Kỳ có một khí chất đặc biệt thu hút, toát lên vẻ đẹp của sự hoang dại, phóng khoáng. Cô sở hữu một trong những đôi môi gợi cảm nhất làng giải trí châu Á. Được biết, người đẹp sinh năm 1976 có tên khai sinh là Lâm Lập Tuệ, cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Đài Loan. Dù vắng bóng trên con đường phim ảnh thời gian vừa qua, nhưng cuộc sống của mỹ nhân xứ Đài vẫn luôn được khán giả quan tâm.

Mới đây, Thư Kỳ bất ngờ xuất hiện trên một tạp chí phát hành tháng 9. Không những thế, khoảnh khắc hậu trường buổi chụp ảnh của Thư Kỳ được hé lộ, thu hút sự chú ý từ netizen. Thư Kỳ bất ngờ xuất hiện trên một tạp chí phát hành tháng 9.

Khoảnh khắc hậu trường buổi chụp ảnh của Thư Kỳ được hé lộ, thu hút sự chú ý từ netizen. Với cách tạo hình cùng những trang phục lựa chọn, Thư Kỳ mang đến hình ảnh của người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng. Bối cảnh chụp trên bãi biển với ánh mặt trời lan tỏa khiến Thư Kỳ trông vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ. Bối cảnh chụp trên bãi biển với ánh mặt trời lan tỏa khiến Thư Kỳ trông vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ. Người đẹp Đài Loan nhận “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng khi gây ấn tượng bởi vóc dáng lý tưởng, visual cùng khí chất ngút ngàn. Nhiều khán giả còn so sánh nhan sắc của cô những ngày chập chững bước vào nghề, gần như không thay đổi quá nhiều, thậm chí còn ngày càng thăng hạng. Người đẹp Đài Loan nhận “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng khi gây ấn tượng bởi vóc dáng lý tưởng, visual cùng khí chất ngút ngàn. Nhiều khán giả còn so sánh nhan sắc của cô những ngày chập chững bước vào nghề. Thư Kỳ được không ít nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm danh tiếng gửi trao danh phận đại sứ toàn cầu khi sở hữu hình thể “hết nước chấm” cùng phong thái chuẩn mẫu dù cô đã vắng bóng trên con đường phim ảnh.

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư chính thức gia nhập phim tái hợp của Trần Khôn và Thư Kỳ Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh võ hiệp Nhập Hình Nhập Cách đã chính thức khai máy. Đáng chú ý, Ngô Lỗi sẽ có cơ hội hợp tác cùng 2 ngôi sao tên tuổi là Trần Khôn và Thư Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-nhan-sac-va-voc-dang-ep-mien-che-cua-thu-ky-o-tuoi-u50-612771.html