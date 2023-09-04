Sắc vóc như tượng tạc của Thư Kỳ ở tuổi U50

Tới dự LHP năm nay, Thư Kỳ đảm nhận vai trò một giám khảo. Cô cũng trở thành nghệ sĩ nữ gốc Hoa thứ ba giữ vai trò giám khảo ở cả ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu như Venice, Cannes, Berlin.

Mới đây, Thư Kỳ xuất hiện tại LHP Venice 2023 (Italy) cùng dàn sao đình đám như người mẫu Toni Garrn, Bianca Balti, Bianca Brandolini D'Adda... Trên thảm đỏ, mỹ nhân xứ Đài hút mọi ống kính khi diện đầm cổ điển xẻ sâu, ôm sát thân hình thanh mảnh, cân đối.

Bước vào tuổi 47, Thư Kỳ vẫn được xem là một trong những mỹ nhân đẹp tự nhiên và quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ dù cô đã bắt đầu có tóc bạc hay dấu vết thời gian trên gương mặt.

Trước lễ khai mạc LHP Venice 2023, Thư Kỳ cũng gây chú ý khi diện đồ giản dị với quần jeans, áo dài tay kín đáo để ra mắt báo giới cùng dàn giám khảo của LHP. Trên Weibo, hình ảnh giản dị của Thư Kỳ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dù không điệu đà hay phô trương với hàng hiệu, Thư Kỳ vẫn đẹp nổi bật giữa dàn giám khảo.

Bằng chính tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Thư Kỳ dần chinh phục được khán giả, giành nhiều giải thưởng uy tín. Cô cũng theo đuổi cuộc sống trong sạch, từ chối khoe thân, không tạo scandal để thu hút dư luận.

Những năm gần đây, Thư Kỳ ít đóng phim nhưng mỗi lần xuất hiện của cô trên màn ảnh đều để lại ấn tượng tốt đẹp. Không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ đẹp vượt thời gian, diễn xuất của Thư Kỳ ngày càng hoàn thiện. Sự nổi tiếng giúp cô kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Người đẹp đang là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu lớn tại châu Á.

Sau nhiều mối tình trắc trở, Thư Kỳ giờ hạnh phúc với vai trò một người vợ, một cô con dâu và luôn cảm nhận được tình yêu thương của chồng và gia đình chồng. Cặp sao được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc dù chưa may mắn có con sau nhiều nỗ lực.

Kể từ khi lập gia đình, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân ít khi công khai xuất hiện bên nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Cặp đôi cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con, ít tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai vợ chồng khéo léo phủ nhận.

Không chỉ sở hữu thần thái khó ai sánh kịp, Thư Kỳ khiến nhiều người ghen tị bởi dáng vóc hoàn hảo, không mỡ thừa. Nhiều khán giả khen ngợi mỹ nhân 47 tuổi trẻ đẹp không kém những "đàn em" kém tuổi đang chiếm sóng truyền thông Hoa ngữ là Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Mịch.