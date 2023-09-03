Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ bất ngờ được khen 'đẹp đôi' khi đứng cạnh nhau

Cùng sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng chiều cao nổi trội, Trần Triết Viễn và Đàn Kiện Thứ được đánh giá cao trong dàn diễn viên mới. Mới đây, cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh phim trường Sát Phá Lang của hai nam diễn viên và dành nhiều lời khen ngợi vì quá "đẹp đôi".

Từng bị khán giả đánh giá thấp khi vào vai Đoàn Gia Hứa, thế nhưng, khi phim thực sự lên sóng, phần thể hiện ấn tượng của Trần Triết Viễn lẫn các diễn viên trong đoàn đã khiến dân tình phải quay xe gấp, không tiếc lời ngợi khen. Cùng với sức nóng tăng cao, Trần Triết Viễn trở thành "ông xã quốc dân" trong mắt nhiều người, công chúng cũng đặc biệt quan tâm tới hình mẫu người yêu lý tưởng của nam diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Sau khi thành công với Vụng Trộm Không Thể Giấu, địa vị trong giới của Trần Triết Viễn tăng đáng kể. Nam diễn viên chứng minh được phần nào diễn xuất, ngoại hình và cả giá trị thương mại.

Về phía Đàn Kiện Thứ, nam diễn viên cũng được đánh giá là rất tiềm năng. Dù được đánh giá ổn định, nhưng mãi đến khi giữ vai thứ chính trong Trường Tương Tư (2023), thì tên tuổi của anh mới vụt sáng thành sao trong làng giải trí Hoa ngữ. Hiện Đàn Kiện Thứ đang trở thành hot search phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Bên cạnh tạo hình "đốn tim", diễn xuất của anh càng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Khán giả cũng đặt cho anh biệt danh "Tương Liễu độc nhất vô nhị", bởi dường như nhân vật Tương Liễu được sinh ra là dành cho Đàn Kiện Thứ.

Nhân vật này cũng giúp anh phá nhiệt độ Vlinkage với số điểm 9.1. Ngoài ra, nhờ vào kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, số lượng người theo dõi Đàn Kiện Thứ trên weibo tăng trưởng đột biến, từ 12 triệu lên 14 triệu sau khi Trường Tương Tư phát sóng.

Sát Phá Lang (Phong Hỏa Lưu Kim) là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật An Định Hầu - Cố Quân và Tứ hoàng tử - Trường Canh. Cả hai là bạn tốt, là đồng đội sát cánh bên nhau và cùng bảo vệ đất nước khỏi những âm mưu đen tối. Phim được mong đợi vì có đề tài song nam chủ khác biệt, nhiều cảnh hành động đẹp mắt.