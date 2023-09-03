Tống Tổ Nhi bắt đầu bị 'phong sát ngầm': Bị 5 đài lớn xóa tên, hơn 20 nhãn hàng quay lưng

Sao quốc tế 03/09/2023 21:50

Trước khi vướng scandal trốn thuế, Tống Tổ Nhi hợp tác quảng cáo với 26 thương hiệu khác nhau.

Tống Tổ Nhi, mỹ nhân trẻ tuổi của làng giải trí Trung Quốc đang rơi vào nguy cơ 'bay màu' sự nghiệp sau scandal trốn thuế. Sau khi bị nhân viên cũ tố cáo, đến nay, Tống Tổ Nhi vẫn chưa đính chính về vấn đề này. 

Đến nay, nhiều nhãn hàng đã quay lưng, không hiển thị thông tin về Tống Tổ Nhi. Ngày 30/8, thương hiệu chăm sóc tóc Pantene công bố Tống Tổ Nhi là người đại diện, nhưng đến ngày 1/9, khi nữ diễn viên vướng tin đồn tiêu cực, thương hiệu này đã xóa bài đăng, bắt đầu xử lý các thông tin liên quan đến nàng Tiểu Na Tra.

Tống Tổ Nhi bắt đầu bị 'phong sát ngầm': Bị 5 đài lớn xóa tên, hơn 20 nhãn hàng quay lưng - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, các đài truyền hình lớn như Bắc Kinh, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy đều xóa bỏ tin tức liên quan tới Tống Tổ Nhi. Theo Sohu, động thái này cho thấy scandal trốn thuế ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1998, có thể cô sẽ đánh mất sự nghiệp kéo dài gần 20 năm khi mới bước sang tuổi 23. Hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn chưa đính chính.

Bên cạnh đó, còn có thông tin Tống Tổ Nhi khó thoát tội vì cô còn liên quan tới việc rửa tiền. Theo Sohu, tình hình của Tống Tổ Nhi nghiêm trọng, cô có thể bị cấm sóng ngầm như Viên Băng Nghiên.

Tống Tổ Nhi bắt đầu bị 'phong sát ngầm': Bị 5 đài lớn xóa tên, hơn 20 nhãn hàng quay lưng - Ảnh 2

Đáng nói, Tống Tổ Nhi còn là nữ diễn viên chính của 4 dự án phim truyền hình lớn chưa lên sóng là Vô ưu độ (do IQIYI sản xuất - hợp tác cùng Nhậm Gia Luân), Khom lưng (Tecent thực hiện - hợp tác cùng Lưu Vũ Ninh), Chế tạo gian nan (phim của công ty lớn Chính Ngộ Dương Quang - hợp tác cùng Trương Tân Thành) và Tiết học tập đọc (hợp tác với nam diễn viên Hầu Minh Hạo). Nếu Tống Tổ Nhi vi phạm pháp luật, bị cấm hoạt động nghệ thuật, các bộ phim này không thể phát sóng.

Tống Tổ Nhi bắt đầu bị 'phong sát ngầm': Bị 5 đài lớn xóa tên, hơn 20 nhãn hàng quay lưng - Ảnh 3Tống Tổ Nhi bắt đầu bị 'phong sát ngầm': Bị 5 đài lớn xóa tên, hơn 20 nhãn hàng quay lưng - Ảnh 4

 

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998 đóng phim từ năm 7 tuổi. Nhờ ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tốt, cô là sao nhí nổi tiếng khắp Trung Quốc, thậm chí tên tuổi còn được khán giả châu Á biết đến nhờ vai Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009). Bên cạnh đó, diễn xuất của cô cũng được đánh giá cao so với các đồng nghiệp cùng lứa. Cô từng nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai Kiều Tứ Mỹ trong phim Con cái nhà họ Kiều. Có thể nói sự nghiệp của Tống Tổ Nhi đang trên đà phát triển mạnh.

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