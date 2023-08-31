Tống Tổ Nhi gặp biến lớn giữa nghi vấn trốn thuế, Lưu Vũ Ninh lại bị ‘vạ lây’

Không chỉ vậy, thông tin này còn khiến cư dân mạng lo ngại vì Tống Tổ Nhi còn khá nhiều phim đang chờ chiếu, bao gồm Vô Ưu Độ (đóng chính với Nhậm Gia Luân), Chiết Yêu (đóng chính với Lưu Vũ Ninh), Chế Tạo Khó Khăn (đóng với Trương Tân Thành) và Tiết Tập Đọc (đóng với Hầu Minh Hạo).

Sáng hôm nay (31/8), giới giải trí Trung Quốc xôn xao về nghi vấn nữ diễn viên Tống Tổ Nhi trốn thuế. Cụ thể, Tống Tổ Nhi bất ngờ bị một cựu nhân viên tố cáo trốn thuế 45 triệu tệ (gần 150 tỷ đồng). Được biết người này đã lập hồ sơ gửi lên cục thuế, tố cáo nữ diễn viên nhiều lần trốn thuế thu nhập cá nhân bằng cách chia nhỏ hợp đồng, thu tiền bằng tài khoản cá nhân, trả thiếu tiền cho các đối tác.

Trong đó, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có lẽ là Chiết Yêu, bởi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đều được khán giả đánh giá cao, cả hai vừa có tài vừa có sắc. Nếu vụ lùm xùm này của Tống Tổ Nhi là thật, Chiết Yêu sẽ có nguy cơ bị cấm chiếu vĩnh viễn. Nam chính là Lưu Vũ Ninh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vốn nhiều khán giả cho rằng anh chàng có thể tạo nên cú hit mới sau vai nam phụ của An Lạc Truyện nhưng giờ lại rất khó.

Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước "phản ứng hóa học" ngọt ngào và rất đẹp đôi của hai người trên phim trường Chiết Yêu

Được biết, dự án phim Chiết Yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết Khom lưng của tác giả Bồng Lai Khách do Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi chủ diễn. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Tuyên Lộ, Lưu Đoan Đoan, Lưu Hiểu Khánh, Hà Hoằng San, Hà Nhuận Đông,...

Cốt truyện của Chiết Yêu ban đầu được tiết lộ là câu chuyện tình yêu vui tươi nhưng lắm trắc trở giữa Kiều Man (Tống Tổ Nhi thủ vai) và Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh thủ vai). Trong bối cảnh thời loạn thế, Ngụy Thiệu đã phải trải qua nỗi đau mất phụ thân và huynh trưởng, nhưng y vẫn phải vực dậy tinh thần gánh vác trọng trách gia tộc.

Lưu Vũ Ninh đang được mong chờ có thể tạo nên cú hit lớn trong vai nam chính của Chiết Yêu sau vai nam phụ của An Lạc Truyện

Thông tin thêm về Lưu Vũ Ninh, Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990, anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 nhờ video ca hát triệu view trên mạng xã hội sau đó lấn sân sang diễn xuất. Trái với vẻ lạnh lùng đạo mạn trên phim, ngoài đời Lưu Vũ Ninh lại là “mầm non giải trí” khiến dân tình cười nghiêng ngả mỗi lần livestream. Một số bộ phim của Lưu Vũ Ninh được khán giả đón nhận và yêu mến như: Trường ca hành, Nhiệt huyết thiếu niên, Luận ai xứng danh anh hùng,...

Về phần Tống Tổ Nhi, nữ diễn viên sinh năm 1998 và nổi tiếng từ nhỏ. Tống Tổ Nhi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân với vai diễn Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009). Nữ diễn viên được truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt nhỏ thanh thoát với chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, nét đẹp diễm lệ, thanh tao giống đàn chị Trương Bá Chi.

Tạo hình cổ trang trong Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi được nhận xét đẹp hoàn hảo từ hình dáng đến trang phục

Bên cạnh nhan sắc nổi bật trong lứa tiểu hoa sau 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong Những đứa con nhà họ Kiều. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau 95 ở thời điểm hiện tại.

Thông tin nữ diễn viên 25 tuổi trốn thuế nhanh chóng thu hút sự quan tâm của netizen xứ Trung. Nhiều tài khoản quá khích còn thể hiện sự bức xúc, yêu cầu nữ diễn viên lên tiếng. Hiện tại, phía Tống Tổ Nhi chưa có phản hồi gì về thông tin này.