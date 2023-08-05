Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày?

Sao quốc tế 05/08/2023 23:39

Cộng đồng yêu phim hoa ngữ đang xôn xao thông tin Vô Ưu Độ sẽ chính thức lên sóng vào tháng 9 tới đây.

Dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính đã chính thức đóng máy vào cuối năm 2022. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến các diễn viên cũng như lịch phát sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ đã được cấp giấy phép lên sóng và dự kiến lên sóng vào tháng 9 tới đây. Dù thông tin về lịch lên sóng chưa có sự xác nhận chính thức từ đoàn làm phim song vẫn khiến các fan hâm mộ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi vô cùng thích thú. 

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày? - Ảnh 2Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày? - Ảnh 3

Được biết phim đã quay trong hơn 4 tháng với sự góp mặt của 122 nhân vật, sử dụng 1171 bộ trang phục và hơn 20000 đạo cụ. Chính vì vậy người hâm mộ xứ Trung đang rất mong ngóng ngày Vô Ưu Độ "xuất xưởng".

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày? - Ảnh 4

Kịch bản Vô Ưu Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Hạ có đề tài xoanh quanh quỷ quái, oán linh. Nội dung phim mang yếu tố kỳ ảo đậm chất phương Đông, xoay quanh mối tình cấm kỵ giữa hắc báo yêu chuyên đưa linh hồn yêu quái qua sông và cô nương loài người mang khả năng dò thấu nội tâm yêu quái. Trong đó, Nhậm Gia Luân sẽ vào vai một ngự linh sư có thể đi qua hai cõi âm dương tên Tương Dạ, trong khi Tống Tổ Nhi diễn nữ chính Bán Hạ là một người phàm trần có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau, cặp đôi cũng độ hóa và thu phục những linh hồn mang theo oán hận khi chết, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vì sao những linh hồn này không được siêu thoát.

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày? - Ảnh 5

Quá trình quay Vô Ưu Độ được chỉ đạo bởi đạo diễn diễn nổi tiếng Lâm Ngọc Phân – người đứng sau thành công của loạt bom tấn Hoa Thiên Cốt, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Kịch bản được chấp bút bởi Tiêu Tương Đông Nhi của Sở Kiều Truyện, Thần Tịch Duyên, tổ tạo hình là ê kíp đứng sau phim điện ảnh Tú Xuân Đao, chỉ đạo võ thuật và mỹ thuật là đội ngũ của Trường An 12 Canh Giờ và Thập Diện Mai Phục.

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính đã phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ.

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