Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Sao quốc tế 21/08/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia LuânTống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào ngày 18/9 tới trên nền tảng IQIYI. Dù thông tin về lịch lên sóng chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ của Nhậm Gia Luân vô cùng thích thú và xem như là ‘tín hiệu’ tốt lành dành cho bộ phim. Bên cạnh đó, bộ phim đã được cấp giấy phép lên sóng thời gian gần đây.

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này? - Ảnh 1Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này? - Ảnh 2

Ngay từ những ảnh leak đầu tiên, Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi được khen ngợi hết lời về nhan sắc mãn nhãn. Bên cạnh đó, những hình ảnh hé lộ về màn tương tác của cặp đôi khiến dân tình ‘lụi tim’ vì chemistry tràn trề. Hứa hẹn sẽ thành công khi lên sóng.

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này? - Ảnh 3

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này? - Ảnh 4

Được biết, trong bộ phim, Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận vai nam chính là một vị Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Nữ chính Tống Tổ Nhi vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được vong hồn. Hai nhân vật này sau khi tìm được tiếng nói chung đã quyết định đồng hành cùng nhau trên đoạn đường “trừ yêu diệt ma”. Ẩn sau mỗi oán linh bị xoá sổ đều có những câu chuyện vô cùng bi thảm, hai nhân vật chính đặt ra sứ mệnh giúp những oán hồn siêu thoát trên cõi đời này.

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này? - Ảnh 5

Vô Ưu Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Hạ, có đề tài xoanh quanh quỷ quái, oán linh. Nội dung phim mang yếu tố kỳ ảo đậm chất phương Đông, xoay quanh mối tình cấm kỵ giữa hắc báo yêu chuyên đưa linh hồn yêu quái qua sông và cô nương loài người mang khả năng dò thấu nội tâm yêu quái.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Tống Tổ Nhi Vô Ưu Độ sao hoa ngữ cbiz

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