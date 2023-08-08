Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Trong những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ, Lưu Vũ Ninh xuất hiện với tạo hình cổ trang đẹp hoàn hảo từ hình dáng đến trang phục, khoe trọn vóc dáng người cao ráo, "phát sáng" nổi bật giữa bóng tối. Đáng chú ý, hình ảnh Lưu Vũ Ninh bế Tống Tổ Nhi khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước "phản ứng hóa học" của hai người. Với chiều cao 1m89, nam diễn viên có thể dễ dàng nhấc bổng bạn diễn và bước đi vô cùng vững chãi, khiến khán giả "cách một màn hình cũng cảm thấy an toàn".

Mới đây, những hình ảnh của Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi trên phim trường "Chiết Yêu" vừa được chia sẻ, hé lộ tạo hình cũng như một số phân cảnh quay bùng nổ chemistry (phản ứng hóa học) cực phẩm của hai diễn.

Dự án phim "Chiết Yêu" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Khom lưng" của tác giả Bồng Lai Khách do Lưu Vũ Ninh - Tống Tổ Nhi chủ diễn. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng khác như Tuyên Lộ, Lưu Đoan Đoan, Lưu Hiểu Khánh, Hà Hoằng San, Hà Nhuận Đông,... Cốt truyện của "Chiết Yêu" ban đầu được tiết lộ là câu chuyện tình yêu vui tươi nhưng lắm trắc trở giữa Kiều Man và Ngụy Thiệu. Trong bối cảnh thời loạn thế, Ngụy Thiệu đã phải trải qua nỗi đau mất phụ thân và huynh trưởng, nhưng y vẫn phải vực dậy tinh thần gánh vác trọng trách gia tộc.

Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990, anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 nhờ video ca hát triệu view trên mạng xã hội sau đó lấn sân sang diễn xuất. Trái với vẻ lạnh lùng đạo mạn trên phim, ngoài đời Lưu Vũ Ninh lại là “mầm non giải trí” khiến dân tình cười nghiêng ngả mỗi lần livestream. Một số bộ phim của Lưu Vũ Ninh được khán giả đón nhận và yêu mến như: "Trường ca hành", "Nhiệt huyết thiếu niên", "Luận ai xứng danh anh hùng",...

Với chiều cao 1m89, nam diễn viên dễ dàng bồng bế, cõng bạn diễn một cách nhẹ nhàng

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, cô nổi tiếng từ nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân với vai diễn Na Tra trong "Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009)". Nữ diễn viên được truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt nhỏ thanh thoát với chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, nét đẹp diễm lệ, thanh tao giống đàn chị Trương Bá Chi.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật trong lứa tiểu hoa sau 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong "Những đứa con nhà họ kiều. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau 95 ở thời điểm hiện tại.

Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá cao, cả hai vừa có tài vừa có sắc

Theo hình ảnh phim trường vừa được tiết lộ, có thể thấy Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá cao, vừa có tài vừa có sắc, đặc biệt là khả năng kết hợp ăn ý giữa hai người. Nhiều người hâm mộ cũng nóng lòng mong bộ phim sớm được lên sóng để được thấy phản ứng hóa học giữa hai diễn viên.