Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh vô tình lọt vào máy quay của người qua đường, nhan sắc thế nào mà khiến dân tình phải trầm trồ?

Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh dưới camera thường vẫn khiến dân tình phải 'rụng tim'.

Gần đây nhất, người qua đường vô tình 'tia' được Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khi có mặt tại khu vui chơi Disney tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo netizen, cả hai đều có mặt tại khu vui chơi này vào cùng 1 thời điểm. Tuy nhiên, có vẻ Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh không hề đi chung với nhau như nhiều người nghĩ. Bởi lẽ, cả hai được trông thấy ở những địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó, netizen cũng không chụp được khoảnh khắc cả hai đi chung. Triệu Lộ Tư vô tình lọt vào máy quay của người qua đường Xuất hiện trong hình do "người qua đường" chụp, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đều rất nổi bật. Triệu Lộ Tư xinh đẹp cùng nước da trắng sáng mịn màng. Công chúng đều tỏ ra tán thưởng trước ngoại hình ngọt ngào của mỹ nhân "Tinh Hán Xán Lạn".

Lưu Vũ Ninh dù đã đeo khẩu trang và kính đen, nhưng với chiều cao nổi trội, nam diễn viên vẫn dễ dàng bị người hâm mộ nhận ra Về phần Lưu Vũ Ninh, dù đã đeo khẩu trang và kính đen, nhưng với chiều cao nổi trội, nam diễn viên vẫn dễ dàng bị người hâm mộ nhận ra. Thời gian qua, Lưu Vũ Ninh liên tục trở thành chủ đề được công chúng bàn tán sôi nổi. Được biết, cả hai có màn kết hợp với nhau trong phim Trường Ca Hành, Lưu Vũ Ninh đóng vai Hạo Đô, cùng Lý Lạc Yên do Triệu Lộ Tư thủ diễn là một cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa Ngữ. Cả hai đều nhận về phản ứng ngoài mong đợi của khán giả. Tuy có lượng fan đông đảo, về diễn xuất thì cặp đôi này chưa phải là quá tốt nhưng tổng thể thì ổn định.

Cặp đôi được đánh giá tích cực trong Trường Ca Hành Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990, là ca sĩ nổi tiếng, được săn đón trong giới hát nhạc phim Trung Quốc. Năm 2018, nam nghệ sĩ thu hút hàng triệu người hâm mộ nhờ loạt video cover bài hát nổi tiếng trên nền tảng Douyin. Với sự nổi tiếng, Lưu Vũ Ninh được nhà sản xuất để mắt và mời đóng phim. Lưu Vũ Ninh livestream thừa nhận từng kết hôn sau khi bị blogger phanh phui bí mật đời tư Vào tháng 3/2023, Sina đưa tin Lưu Vũ Ninh livestream thừa nhận từng kết hôn sau khi bị blogger phanh phui bí mật đời tư. Theo nam ca sĩ, anh và người phụ nữ đã ly hôn từ lâu, không có con chung và cũng không còn liên lạc với nhau.

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư được đánh giá là "thảm họa" của giới giải trí Triệu Lộ Tư là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều trong thời gian qua và thường xuyên vấp phải sự chỉ trích trong diễn xuất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-va-luu-vu-ninh-vo-tinh-lot-vao-may-quay-cua-nguoi-qua-uong-nhan-sac-the-nao-ma-khien-dan-tinh-phai-tram-tro-585964.html