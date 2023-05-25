Triệu Lộ Tư là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều trong thời gian qua và thường xuyên vấp phải sự chỉ trích trong diễn xuất.

Trong thời gian qua, Triệu Lộ Tư là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến rất nhiều. Nguyên nhân vì cô đang tham gia nhiều dự án phim gây được sự chú ý với công chúng. Triệu Lộ Tư đang là diễn viên trẻ nổi bật, được yêu thích tại Trung Quốc. Bộ phim truyền hình mới ra mắt của cô mang tên Hậu lãng (tạm dịch: Sóng sau) nhờ thế cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, màn thể hiện của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao, thậm chí bị hàng loạt trang báo giải trí gọi là "thảm họa". Màn thể hiện của Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao, thậm chí bị hàng loạt trang báo giải trí gọi là "thảm họa" Hậu lãng là bộ phim có nội dung về sự kế thừa trong lĩnh vực y học cổ truyền của Trung Quốc. Sau hơn một tuần phát sóng trên đài Đông Phương, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao tác phẩm này có thể thông qua xét duyệt. Chất lượng của Hậu lãng khiến người xem thất vọng vì kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo.

Chất lượng của Hậu lãng khiến người xem thất vọng vì kịch bản nhiều sạn, diễn xuất lố và nhạt nhẽo Trong đó, màn thể hiện của Triệu Lộ Tư bị nhận xét "không có chỗ nào để khen". Nữ diễn viên sinh năm 1998 đóng vai Tôn Đầu Đầu - cô gái có tính cách thẳng thắn, chính nghĩa hay bênh vực người yếu thế. Tôn Đầu Đầu vốn kiếm sống bằng nghề shipper nhưng sau đó may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ. Cô đi theo học nghề và quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Thiên Chân. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư được cho là 'không có chỗ nào để khen' Theo QQ, Tôn Đầu Đầu là nhân vật có nhiều đất diễn nhất trong Hậu lãng. Cuộc đời của Tôn Đầu Đầu được thiết lập là không cha mẹ, không nhà và không được học hành không đến nơi đến chốn nhưng vẫn mang phẩm chất thiện lương.

Tuy nhiên, qua sự thể hiện của Triệu Lộ Tư, khán giả không thấy được chiều sâu nhân vật. Cô bị chê diễn một màu, lạm dụng biểu cảm trợn mắt, há mồm, thường làm mặt xấu hoặc trưng ra dáng vẻ dễ thương. Triệu Lộ Tư hay mắc phải lỗi "cường điệu biểu cảm" Theo Sina, Triệu Lộ Tư hay mắc phải lỗi "cường điệu biểu cảm". Đây là thói quen hình thành từ thời cô đóng web drama. Việc nữ diễn viên giữ nguyên cách diễn khi chuyển sang đóng phim truyền hình chính kịch khiến người xem khó chịu vì không thực tế. Chưa kể, lối diễn cường điệu này từng bị phê bình khi cô tham gia Ngõ nhỏ vào năm 2022. Không những không thay đổi, diễn xuất của Triệu Lộ Tư còn ngày càng lố hơn. Mỹ nhân họ Triệu không hợp với những vai phải diễn cảnh đau khổ, dằn vặt Nhiều khán giả cho rằng Lộ Tư chỉ có thể diễn được dạng vai ngốc nghếch, đáng yêu còn nếu chuyển sang những vai tâm lý phức tạp hơn là quá sức với cô. Mỹ nhân họ Triệu nhiều lần bị bắt lỗi cố gượng ép để diễn những cảnh đau khổ, dằn vặt. Tuy nhiên, điều đó, cũng không thể phủ nhận được sự cố gắng của cô nàng trong suốt 5 năm qua. Nhiều khán giả cho rằng không thể đánh giá Triệu Lộ Tư vượt các đồng nghiệp khác nhất là Triệu Lệ Dĩnh - một ngôi sao thuộc hàng thực lực của màn Hoa ngữ. Cô nàng không phải diễn viên chuyên nghiệp mà bước chân vào làng giải trí một cách tình cờ Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, không phải diễn viên chuyên nghiệp mà bước chân vào làng giải trí một cách tình cờ. Với sự thể hiện xuất sắc trong Tinh hán xán lạn, ngôi sao trẻ được đánh giá là không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Không riêng gì Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư trước đó cũng có một vài bộ phim gây bão như Ôi! hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Yêu em từ dạ dày,... Ngoài ra, Thả thí thiên hạ đóng cặp với Dương Dương dù lên sóng bị chê nhiều, nhưng nó vẫn hút quảng cáo và mang về lợi nhuận.

Triệu Lộ Tư trong mắt của những người trong đoàn phim Hậu Lãng, liệu có thực sự tốt đẹp? Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn phỏng vấn chia sẻ cảm nhận của ekip phim Hậu Lãng về Triệu Lộ Tư trong quá trình quay phim khiến dân tình đặc biệt quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-xuat-cua-trieu-lo-tu-uoc-anh-gia-la-tham-hoa-cua-gioi-giai-tri-585497.html