HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'?

Sao quốc tế 31/08/2023 09:29

Bài đăng của tài khoản tố Tổng Tổ Nhi trốn thuế ngay lập tức gây bão cõi mạng.

Cụ thể, tài khoản này nói Tống Tổ Nhi đã được cơ quan liên quan mời lên làm việc. Nữ diễn viên nhiều lần dùng cách tách nhỏ hợp đồng và sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền để trốn thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế doanh nghiệp và thuế phụ thu. Dùng danh nghĩa phòng làm việc để nhận việc, biến thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp… Ngoài ra, một số thông tin bên lề còn cho biết, người tố cáo Tống Tổ Nhi là nhân viên của công ty cũ. 

HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 1

Hiện, phía nữ diễn viên vân chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin nói trên. Được biết, Tống Tổ Nhi đang có các phim chờ phát sóng: Khom Lưng , Vô Ưu Độ, Chế Tạo Gian Nan,.. Nếu lời tố cáo của tài khoản trên là sự thật thì những bộ phim kể trên có nguy cơ "đắp chiếu". 

HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 2

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2003). Từ nhỏ tới lớn, Tống Tổ Nhi chưa có giây phút nào xấu, càng trưởng thành, vẻ đẹp mang đậm nét mỹ nhân Hong Kong xưa của Tống Tổ Nhi càng được yêu thích.

HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 3

Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất nhì trong lứa tiểu hoa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 7 tuổi, Tổ Nhi thủ vai Na Tra và gây lên một làn sóng khi đó vì sở hữu ngoại hình quá đáng yêu.

HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 4

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn giữ trọn những đường nét của thời còn nhỏ. Sự thay đổi chính là những đường nét này đã sắc sảo và thanh tú hơn. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát cùng khuôn miệng nhỏ nhắn khiến người xem không khỏi điêu đứng với nhan sắc này. 

HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 5HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'? - Ảnh 6

Thậm chí cô còn được nhận xét mang nhiều nét hao hao giống các Tiểu hoa đán thời trước như Dương Mịch và cả Triệu Lệ Dĩnh, Trương Bá Chi.

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Theo hình ảnh phim trường vừa được tiết lộ, có thể thấy Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đều được khán giả đánh giá cao, cả hai vừa có tài vừa có sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tống Tổ Nhi Tống Tổ Nhi trốn thuế sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Lưu Vũ Ninh khoe trọn bờ vai vững chắc, lộ chemistry cực phẩm cùng Tống Tổ Nhi trên phim trường 'Chiết Yêu'

Tống Tổ Nhi và Chu Dực Nhiên từ 'chị - em' hóa 'couple' trong một dự án thanh xuân, netizen đồng loạt phản đối

Tống Tổ Nhi và Chu Dực Nhiên từ 'chị - em' hóa 'couple' trong một dự án thanh xuân, netizen đồng loạt phản đối

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sắp sửa tặng quà 'đặc biệt' cho fan hâm mộ vào tháng 9 này?

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày?

Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 9, fan couple 'hóng' từng ngày?

Sau phát ngôn vạ miệng, Tống Tổ Nhi quyên góp ủng hộ để hỗ trợ vùng thiên tai, CĐM khen 'có sai biết sửa là tốt'!

Sau phát ngôn vạ miệng, Tống Tổ Nhi quyên góp ủng hộ để hỗ trợ vùng thiên tai, CĐM khen 'có sai biết sửa là tốt'!

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau