HOT: Tống Tổ Nhi gặp 'họa trời giáng', bị nhân viên công ty cũ tố trốn thuế, cư dân mạng hoang mang vì 'không ai trong sạch'?

Cụ thể, tài khoản này nói Tống Tổ Nhi đã được cơ quan liên quan mời lên làm việc. Nữ diễn viên nhiều lần dùng cách tách nhỏ hợp đồng và sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền để trốn thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế doanh nghiệp và thuế phụ thu. Dùng danh nghĩa phòng làm việc để nhận việc, biến thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp… Ngoài ra, một số thông tin bên lề còn cho biết, người tố cáo Tống Tổ Nhi là nhân viên của công ty cũ.

Hiện, phía nữ diễn viên vân chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin nói trên. Được biết, Tống Tổ Nhi đang có các phim chờ phát sóng: Khom Lưng , Vô Ưu Độ, Chế Tạo Gian Nan,.. Nếu lời tố cáo của tài khoản trên là sự thật thì những bộ phim kể trên có nguy cơ "đắp chiếu".

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2003). Từ nhỏ tới lớn, Tống Tổ Nhi chưa có giây phút nào xấu, càng trưởng thành, vẻ đẹp mang đậm nét mỹ nhân Hong Kong xưa của Tống Tổ Nhi càng được yêu thích.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất nhì trong lứa tiểu hoa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 7 tuổi, Tổ Nhi thủ vai Na Tra và gây lên một làn sóng khi đó vì sở hữu ngoại hình quá đáng yêu.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn giữ trọn những đường nét của thời còn nhỏ. Sự thay đổi chính là những đường nét này đã sắc sảo và thanh tú hơn. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát cùng khuôn miệng nhỏ nhắn khiến người xem không khỏi điêu đứng với nhan sắc này.

Thậm chí cô còn được nhận xét mang nhiều nét hao hao giống các Tiểu hoa đán thời trước như Dương Mịch và cả Triệu Lệ Dĩnh, Trương Bá Chi.