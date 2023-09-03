Tống Tổ Nhi bị 'bóc trần' qua đêm với bạn diễn hơn 16 tuổi, lợi dụng sao nữ rồi từ mặt

Vào ngày 31/8 trước đó, Tống Tổ Nhi lộ bê bối trốn thuế lên đến 45 triệu NDT (tương đương 150 tỷ đồng) gây chấn động dư luận. Trang báo Pháp luật Triều Dương cho biết Tống Tổ Nhi có liên quan đến 4 công ty truyền hình điện ảnh, trong đó có 3 công ty đã giải thể. Việc nữ diễn viên chưa đóng đủ thuế theo pháp luật "giáng đòn" nghiêm trọng vào sự nghiệp của nàng tiểu hoa, đặc biệt khi cô đang có đến gần 10 phim chờ lên sóng.

Thời điểm mới bước chân vào làng giải trí , Tống Tổ Nhi thường được giới báo chí nhắc đến với biệt danh "em họ Thư Sướng". Cả hai từng rất thân thiết và thường xuyên tương tác với nhau trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, mối quan hệ của nữ diễn viên sinh năm 1998 và "chị họ" giờ đây đã không còn tốt đẹp như xưa.

Giờ đây, nhiều ồn ào năm xưa của nàng Na Tra bị truyền thông Sina khui lại, khác xa với hình ảnh "em gái quốc dân" mà khán giả vẫn luôn biết và ủng hộ từ trước tới nay.

Về phía Thư Sướng, cô đã hủy theo dõi và xóa những bài đăng có liên quan đến Tống Tổ Nhi trên trang Weibo cá nhân. Trong khi đó, Tống Tổ Nhi lại lên tiếng phủ nhận chuyện mình và Thư Sướng là chị em họ với giới truyền thông. Điều này khiến cộng đồng mạng nghi ngờ Tống Tổ Nhi và Thư Sướng đã thực sự "từ mặt" nhau, không muốn dính dáng đến đối phương nên mới có những hành động dứt khoát như vậy.

Cuối năm 2019, Tống Tổ Nhi từng khiến mạng xã hội xôn xao khi vướng tin đồn hẹn hò bí mật với tài tử hơn 16 tuổi Nguyễn Kinh Thiên sau khoảng thời gian đóng chung dự án Cupid's Kitchen (Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi). Cặp đôi nhiều lần bị cánh paparazzi bắt gặp đi hẹn hò và có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Khi thì cùng nhau du lịch ở đảo Bali (Indonesia), khi lại đi ăn hoặc mua sắm ở trung tâm thương mại.

Đặc biệt, đầu năm 2020, hình ảnh Tống Tổ Nhi qua đêm tại nhà "cáo già" Nguyễn Kinh Thiên làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã về chung một nhà. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn này, khẳng định mình không hề kết hôn. Theo Sina, chuyện tình cảm của cặp đôi sau đó gặp nhiều trục trặc, phần lớn đến từ sức ép của đơn vị chủ quản nên cuối cùng đã đi tới chia tay.