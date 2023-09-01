Tống Tổ Nhi im lìm sau 1 ngày gặp phốt trốn thuế, CĐM nhận ra điểm tương đồng với Viên Băng Nghiên năm nào

Ngày hôm qua (31/8), tài khoản được cho là của nhân viên ở công ty cũ của Tống Tổ Nhi đã đăng bài tố nữ diễn viên nhiều lần dùng cách tách nhỏ hợp đồng và sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền để trốn thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế doanh nghiệp và thuế phụ thu. Dùng danh nghĩa phòng làm việc để nhận việc, biến thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp…

Đạo diễn phim “Hoán Vũ” cũng đã huỷ follow Tống Tổ Nhi ngay trong ngày hôm qua. “Hoán Vũ” là bộ phim tiếp theo của Tống Tổ Nhi, dự kiến khai máy trong tháng 9. Nam chính được chốt là Chu Dực Nhiên, hiện đã xong phần định trang.

Đến hiện tại, các đài truyền hình lớn như Bắc Kinh, Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy đều đã xoá/ ẩn bài viết liên quan đến Tống Tổ Nhi. Các nhân viên nhận được thông báo gỡ toàn bộ tác phẩm của cô.

Đã hơn 1 ngày mà studio Tống Tổ Nhi vẫn im lìm và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhiều cư dân mạng nhận ra quy trình xử lý khủng hoảng có vẻ khá giống với vụ việc của Viên Băng Nghiên năm ngoái.

Viên Băng Nghiên là nữ diễn viên gây tiếc nuối cho màn ảnh Hoa ngữ, ngụp lặn trong Cbiz nhiều năm, không dễ gì tỏa sáng nhờ tựa phim tiên hiệp Lưu Ly làm mưa làm gió năm 2020. Viên Băng Nghiên nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa 9x có triển vọng.

Thế nhưng, scandal trốn thuế vừa qua đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Dù cho không bị phong sát giống như những ngôi sao đình đám trước đó như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng,... nhưng cái giá cô nàng phải trả cũng không nhỏ khi khán giả nói lời quay lưng, vai diễn mất kéo theo đó hàng loạt các quảng cáo cũng bị gạch tên một cách chóng vánh. Sau đó dù đã nỗ lực quay trở lại showbiz nhưng hình ảnh của cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều.