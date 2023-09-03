Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1'

Sao quốc tế 03/09/2023 11:46

Sở hữu danh xưng “mỹ nữ 4.000 năm có một”, Cúc Tịnh Y được cư dân mạng "sắm" cho tạo hình của Tống Tổ Nhi trong Khom Lưng.

Hiện tại, sau hơn 3 ngày nổ ra tin tức Tống Tổ Nhi bị nhân viên cũ tố cáo trốn thuế, đến nay phía nữ diễn viên vẫn chưa có động thái đính chính.

Bên cạnh đó, còn có thông tin cho rằng nữ diễn viên khó thoát tội vì cô còn liên quan tới việc rửa tiền. Nhiều người cho rằng tình hình của Tống Tổ Nhi nghiêm trọng, cô có thể bị cấm sóng ngầm như Viên Băng Nghiên.

Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 1

Trước loạt scandal sắp nhấn chìm sự nghiệp, loạt fan của dự án phim Khom Lưng vô cùng lo lắng khi sự hợp tác với Lưu Vũ Ninh có nguy cơ "đắp chiếu". Ngay lập tức cư dân mạng đã tìm ra nhiều ứng cử viên thay thế, thậm chí còn dùng công nghệ AI để ghép mặt vào tạo hình vốn có của diễn viên Tống Tổ Nhi.

Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 2

Những cái tên được "cân nhắc" có thể kể đến Dương Siêu Việt, Bao Thượng Ân, Điền Hi Vi, Cúc Tịnh Y. Trong đó Cúc Tịnh Y là sự lựa chọn nhận được nhiều đồng tình. Với danh xưng mỹ nữ 4000 năm có 1, vẻ đẹp thoát tục của nữ diễn viên sinh năm 1994 có vẻ phù hợp với nhân vật Tiểu Kiều.

Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 3

Dù từng vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi vì bị chê "ám ảnh nhan sắc" theo nhiều cách khác nhau: Trang điểm lố, trang điểm ở những cảnh không cần thiết như đi ăn xin, làm nô tì, chịu tang cha... song không thể phủ nhận sức hút của nàng Vân Tịch là vô cùng lớn.

Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 4Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 5

Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách lấy bối cảnh thời cuối Đông Hán. Tống Tổ Nhi vào vai Kiều Man (Tiểu Kiều) là mỹ nhân nức tiếng, nhưng sinh ra trong một gia tộc binh lực yếu kém, cần sự che chở của người khác. Do đó, nàng bị ép gả cho tướng quân Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) - người nổi tiếng là tên ma đầu với bản tính cuồng chinh phục. Cuộc sống ở Ngụy gia của Tiểu Kiều gặp nhiều trắc trở nhưng trải qua hành trình dài gắn bó, vượt qua nhiều hiểm nguy, Kiều Man và Ngụy Thiệu bị thu hút bởi tài trí, mưu lược và sự bao dung của đối phương. Tiểu Kiều cũng dần chinh phục được trái tim của những người trong Ngụy Gia, trở thành nàng dâu hoàn mỹ của gia tộc lẫy lừng này.

Tống Tổ Nhi gặp biến khiến Khom Lưng có nguy cơ 'đắp chiếu', CĐM gợi ý loạt tiểu hoa thay thế, có cả mỹ nữ '4000 năm có 1' - Ảnh 6

Ngoài Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi, diễn viên tham gia Khom Lưng còn nhiều tên tuổi kỳ cựu như Cao Vỹ Quang, Lưu Hiểu Khánh, Tuyên Lộ, Hà Nhuận Đông, Lý Tuyết Cầm...

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