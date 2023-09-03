Sau Tống Tổ Nhi, 'diễn viên nhí' Tưởng Y Y bất ngờ bị phát hiện trốn thuế

Cụ thể, người tố giác đã báo cáo với Cục Thuế Nhà nước vào tháng 2/1023 và nhận được thư thông báo từ Cục Kiểm toán vào cuối tháng 7/2023. Cục Thuế đã xác minh rằng cả studio của Tưởng Y Y và cá nhân cô đều chưa nộp thuế cho thu nhập cá nhân, tổng số rơi vào khoảng 16,13 triệu tệ (khoảng 53.5 tỷ VND) từ năm 2016 đến năm 2021.

Vào ngày 3/9, nàng tiểu hoa lứa 2000 - Tưởng Y Y bị tố cáo trốn thuế, cơ quan thu.ế đã điều tra và yêu cầu phải nộp lại thuế thu nhập cá nhân và phí phạt nộp chậm.

Phòng làm việc của nữ diễn viên này cũng đã phải nộp bù phí truy thu lên đến 2.35 triệu tệ (khoảng 7.8 tỷ VND).

Bên cạnh đó, người tố giác còn chia sẻ thêm, nữ diễn viên chỉ nộp các khoản thuế và phí phạt bổ sung từ năm 2019 đến năm 2021 trong cuộc điều tra thuế trước đó, nhưng không đề cập đến tình hình thuế trước năm 2019 vẫn chưa bị phát hiện. Sau khi bị tố cáo, Tưởng Y Y mới nộp tổng cộng 2,38 triệu nhân dân tệ tiền thuế bổ sung cho năm 2017, 2018.

Xuất thân từ diễn viên nhí, Tưởng Y Y không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu điện ảnh Hoa Ngữ. Với gương mặt xinh xắn được mệnh danh là "tiểu thiên thần", cô liên tục nhận được lời mời đóng trong các bộ phim nổi tiếng như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vân Trung Ca, Ban Thục Truyền Kỳ, Tân Thần Điêu Đại Hiệp …

Bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi, Tưởng Y Y đã có cho mình bộ sưu tập cả trăm tác phẩm từ phim truyền hình đến phim điện ảnh. Bên cạnh diễn xuất, Tưởng Y Y cũng là cái tên "ăn khách" trong làng đóng quảng cáo. Được biết, sao nhí này từng đóng quảng cáo đầu tay khi mới chỉ... 1 tuổi. Có thiên bẩm với nghệ thuật từ nhỏ, song cơ duyên tiếp xúc với làng giải trí của Tưởng Y Y lại rất tình cờ. Trong một lần đến thăm bà ngoại, cô nàng đã lọt vào mắt xanh của một giám đốc hãng phim.

Về gia thế, Tưởng Y Y sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đều là cái tên có tiếng trong giới kinh doanh. Tuy nhiên vì sự nghiệp nghệ thuật của con gái, cha mẹ cô không tiếc bỏ ngang công việc, toàn tâm đứng sau giúp đỡ cô dấn thân vào Cbiz.