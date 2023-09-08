'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa ở tuổi 78: Khỏe mạnh yêu đời lạc quan, đam mê quay TikTok, sống trong căn biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh

Trong phim, Trư Bát Giới là một trong ba đồ đệ phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, nhưng Trư Bát Giới lại ham ăn lười làm, khác hẳn với Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, hay Sa Tăng cần mẫn, kiệm lời.

Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Bắc Kinh. 14 tuổi, Mã Đức Hoa quyết định đăng ký vào trường Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Quyết định này bị gia đình phản đối. Năm 1982, Mã Đức Hoa được bạn bè giới thiệu nên thử vai cho phim truyền hình Tây Du Ký. Nhờ có thân hình mập mạp, gương mặt bầu bĩnh nên Mã Đức Hoa được đạo diễn Tây Du Ký chấm vào vai Trư Bát Giới.

Sự kính nghiệp, hết lòng vì vai diễn của Mã Đức Hoa cuối cùng đã được đền đáp. Sau khi phim lên sóng, vai diễn của ông chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả. Thậm chí, ở tuổi 78, nhiều năm trong nghề diễn nhưng Mã Đức Hoa chỉ được nhớ đến với vai Trư Bát Giới béo ục ịch, ham ăn và háo sắc. Nam nghệ sĩ cho biết ông rất vui vẻ khi chỉ thành danh với một vai diễn.

Dù vậy, đây lại là nhân vật gần gũi, dí dỏm nhất phim, đem đến thật nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Đặc biệt, qua sự thể hiện của Mã Đức Hoa, Trư Bát Giới càng hiện lên chân thật và ngộ nghĩnh, khiến khán giả yêu mến.

Sau khi phim lên sóng, vai diễn của ông chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Những năm gần đây, Mã Đức Hoa liên tục đóng vai chính trong một số tác phẩm lớn trên Internet. Cách đây không bao lâu, ông cho ra mắt khán giả cuốn tự truyện kể về chặng đường tham gia lĩnh vực nghệ thuật của mình.

Về đời từ, Mã Đức Hoa kết hôn với Hầu Ngọc Mẫn - kém ông 3 tuổi, làm công chức ở Bắc Kinh vào tháng 9/1972 sau thời gian tìm hiểu nhau. Không lâu sau đó cả hai đón cậu con trai tên Mã Dương.

Mã Đức Hoa kết hôn với Hầu Ngọc Mẫn - kém ông 3 tuổi, làm công chức ở Bắc Kinh vào tháng 9/1972 sau thời gian tìm hiểu nhau.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tú của Hầu Ngọc Mẫn, bà được ví như "Hằng Nga" ngoài đời. Nhờ có vợ là hậu phương vững chắc nên sự nghiệp của Mã Đức Hoa khá thành công, gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tú của Hầu Ngọc Mẫn, bà được ví như "Hằng Nga" ngoài đời.

Nhờ có vợ là hậu phương vững chắc nên sự nghiệp của Mã Đức Hoa khá thành công, gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Ở tuổi 78, Mã Đức Hoa tận hưởng những ngày tháng đầm ấm, vui vầy bên con cháu, cùng vợ sống an yên, an hưởng tuổi già trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh. Con trai ông dù không theo đuổi nghệ thuật giống cha, nhưng cũng là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Chính vì thế, đây chính là niềm tự hào của ông và bà xã ở tuổi xế chiều.

Tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức. Ông cũng giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi. Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn, sôi nổi trên kênh của mình.

Tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức.

Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn, sôi nổi trên kênh của mình.

Nhìn vào cuộc sống của ông và gia đình, không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Họ mừng cho ông vì dù sự nghiệp không quá nổi bật (ngoài vai Trư Bát Giới) nhưng bù lại cuộc sống ông lại viên mãn.