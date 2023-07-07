Hậu trường phim 'Tây du ký' năm 1986, những bí mật bây giờ mới kể

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm tròn 41 năm kể từ ngày bộ phim "Tây du ký" chính thức phát thử tập đầu tiên (1982-2023), các bức ảnh hậu trường hiếm hoi về phim đã được chia sẻ, nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng, khiến không ít người xúc động khi nhìn lại. Nnhiều người cho biết ký ức tuổi thơ của họ chợt ùa về khi được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc ngày nào.
Bộ phim "Tây du ký" phiên bản 1986 vẫn luôn là "tượng đài" kinh điển trong lòng người hâm mộ phim Hoa ngữ. "Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn - nhà thơ Trung Quốc Ngô Thừa Ân. Tại Việt Nam, bộ phim được trình chiếu từ đầu những năm 1990 và cho đến nay đã chiếu lại hàng trăm, hàng nghìn lần trên nhiều kênh truyền hình khác nhau. Với nhiều thế hệ người Việt, bộ phim đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người.