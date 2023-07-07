Hậu trường phim 'Tây du ký' năm 1986, những bí mật bây giờ mới kể

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm tròn 41 năm kể từ ngày bộ phim "Tây du ký" chính thức phát thử tập đầu tiên (1982-2023), các bức ảnh hậu trường hiếm hoi về phim đã được chia sẻ, nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng, khiến không ít người xúc động khi nhìn lại. Nnhiều người cho biết ký ức tuổi thơ của họ chợt ùa về khi được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc ngày nào.

"Tây du ký" phiên bản 1986 được thực hiện trong 6 năm bắt đầu từ năm 1982 và kết thúc vào năm 1988. Tháng 10/1982, phim phát thử một tập đầu tiên. Đến năm 1986, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chính thức công chiếu 11 tập đầu tiên được quay từ trước và lấy năm phát sóng đầu làm năm phát hành gốc, vì thế phiên bản này thường có tên là "Tây du ký 1986". Cũng sau đó một phần phim tiếp theo của bộ phim gồm 16 tập đã được sản xuất vào năm 1998 và phát hành vào năm 1999.

Ngưu Ma Vương (Vương Phu Đường thủ vai) trong phút giây nghỉ ngơi

Cả đoàn chỉ có một chiếc máy quay. Dù thiếu thốn đạo cụ và kỹ thuật thô sơ thời bấy giờ, nhưng đã cho ra một sản phẩm đi vào huyền thoại.

Đoàn phim ở Sơn Đông quay cảnh Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một tảng đá

Trong một clip phỏng vấn sau hậu trường, đạo diễn Dương Khiết đã tiết lộ rằng, Từ Thiếu Hoa - Đường Tăng điển trai nhất màn ảnh - chỉ vừa mới kết hôn được 3 ngày, đã bị đoàn làm phim kéo đến phim trường khoác áo cà sa đi đóng hòa thượng trong "Tây du ký".

Vương Sùng Thu - nhà quay phim "Tây du ký" - đang cùng các diễn viên đóng vai yêu tinh nhện trên đường đến nơi ghi hình

Lục Tiểu Linh Đồng, Diêm Hoài Lễ (áo trắng phía sau), Trì Trọng Thụy (áo xanh), Ngụy Tuệ Lệ (áo vàng), Dương Bân (sau cùng).

Phân cảnh Tôn Ngộ Không (Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai) bị giam trong hang đá. Do ghi hình vào mùa hè, nam diễn viên có khi còn uống bia thay nước.

Tài tử Mã Đức Hoa tự hóa trang nhân vật Trư Bát Giới. Thời bấy giờ, các diễn viên kiêm nhiều việc, ngoài tự hóa trang, họ còn khuân vác đồ đạc, đóng thế khi cần thiết.

Đạo diễn, Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Tả Đại Phân (Quan âm bồ tát), Trình Chi (Kim Trì trưởng lão), Lý Vĩnh Quý (Quảng Trí hòa thượng).

Bộ phim "Tây du ký" phiên bản 1986 vẫn luôn là "tượng đài" kinh điển trong lòng người hâm mộ phim Hoa ngữ. "Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn - nhà thơ Trung Quốc Ngô Thừa Ân. Tại Việt Nam, bộ phim được trình chiếu từ đầu những năm 1990 và cho đến nay đã chiếu lại hàng trăm, hàng nghìn lần trên nhiều kênh truyền hình khác nhau. Với nhiều thế hệ người Việt, bộ phim đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người.